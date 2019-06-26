"كاديلاك", تفرح, عشاق, السيارات, الفارهة, بمركبة, جديدة,

كشفت "كاديلاك" منذ مدة عن النموذج الجديد من سيارات XT5 التي تعتبر من أكثر سيارات الكروس أوفر الفارهة شهرة حول العالم.

وجاءت هذه السيارات بهيكل غاية في الأناقة يحمل بعض التعديلات عن هياكل سيارات XT5 السابقة، ويتميز بمصابيح فريدة توضع على جانبي الواجهة الأمامية، وتعمل بتقنيات LED، وشبك أمامي عريض يعكس روح سيارات "كاديلاك" الفارهة.أما من الداخل فأتت XT5 بقمرة واسعة، مزودة بمقاعد جلدية مريحة، تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا كنظام Cue للوسائط المتعددة، ونظام لتنقية هواء القمرة، ونظام إلكتروني للتحكم بدرجة حرارة المقاعد، وتدفئة الزجاج والمرايا.كما زودت هذه السيارة بنظام لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة إلكترونية للتحكم بالقيادة وتثبيت السرعة، وأنظمة إنذار وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بأمان.كما طرحت بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 270 حصانا تقريبا، ومحرك أكثر تطورا بنفس السعة، يمكن التحكم بعدد الأسطوانات العاملة فيه عند الحركة لتقنين استهلاك الوقود، يستهلك 7.5 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة.