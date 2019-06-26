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شروط جديدة لحملة الجواز الاردني الدائم المقيمين في فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية عن مجموعة شروطٍ جديدةٍ تخص تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين في فلسطين.



وتختص الإجراءات الجديدة بحملة الرقم الوطني والكرت الأصفر فقط (الجواز الدائم)، وعلى كل من يحمل الجواز الدائم ويرغب في تجديده تجهيز أربع أوراق.


الورقة الأولى يحصل عليها حامل الجواز من من المالية العسكرية في السلطة الفلسطينية، والغرض منها إثبات عدم عمله في القطاع العسكري، على أن يجري تصديق الورقة من وزارة الخارجية.


أما الورقة الثانية فيستوجب الحصول عليها من مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية لإثبات أن حامل الجواز الدائم غير موظفٍ في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، على أن يجري تصديق هذه الورقة أيضًا من وزارة الخارجية.


في السياق ذاته، تخص الورقة الثالثة المتزوجين وتشمل صورة عن وثيقة السفر للزوجة أو الزوج، والورقة الرابعة يتم الحصول عليها من وزارة الداخلية أو مديرياتها في المدن الفلسطينية، وتضم إثباتًا أن صاحب جواز السفر الأردني الدائم لا يحمل الجواز الفلسطيني.


بدون استيفاء جميع الشروط السابقة لن يستطيع حامل الجواز الدائم تجديده في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالمملكة الأردنية.




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