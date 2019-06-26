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قلّلوا من إستهلاك الملح والدّهون غير المشبعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال خبراء إن علاج ضغط الدم وخفض الملح والدهون غير المشبعة يمكن أن يمنع زهاء 100 مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة.



ويمكن للإجراءات الثلاثة أن تخفض معدل الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، على مدار الأعوام العشرين المقبلة.

 ويساهم الملح والدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة المصنعة، مثل الكعك، في ارتفاع ضغط الدم: وهو عامل خطر رئيس للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وقدّر فريق البحث في جامعة “هارفارد” أن علاج 70% من السكان لضغط الدم، سيساهم في الحفاظ على حياة 39.4 مليون شخص. وقال إن تقليل استهلاك الملح بنسبة 30%، يمكن أن يحفظ حياة 40 مليون فرد، مشيرين أيضًا الى أنّ التخلص من الدهون غير المشبعة، الموجودة في السمن النباتي والطعام المقلي بالدهون النباتية، من شأنه أن ينقذ حياة 14.8 مليون فرد بحلول العام 2040 – أي ما مجموعه 94.2 مليون شخص.salt


ووجد الباحثون أن أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، ينحصر ضمن الرجال، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات والسكري. وكتبوا في مجلة “Circulation” أن التدابير معقولة التكلفة حتى لو كانت تتطلب بذل جهد كبير لتنفيذها.


وتتمثل إحدى الاستراتيجيات المهمة في زيادة استخدام أدوية ضغط الدم، التي يكون الكثير منها آمنا وبأسعار معقولة. وتشمل المناطق المتوقع أن تستفاد أكثر من الإجراءات الاحترازية، شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا، وكذلك بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



وتسبب الأمراض القلبية الوعائية زهاء 31% من الوفيات حول العالم، و17.9 مليون حالة وفاة سنويا، وفقا للتقديرات.




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