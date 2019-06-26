كيفانش, يتعرض, للتسمم, الغذائي.., وهذه, حالته, الصحية,

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عادت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لتطلّ على المتابعين عبر صفحتها الخاصة على...
شارك الفنان المصري احمد جمال المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...
نشرت الفنانة نانسي عجرم احدث صورة لها جمعتها بابنتها الصغرى ليا بعد مرور اشهر...
رغم هجومها الدائم عليه، إلا أن الفنان الفلسطيني محمد عسّاف أشاد بصوت الفنانة...
احيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً ضخماَ بمشاركة النجم الشاب طوني قطان في مدينة...
تحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن الأزمة الصحية التي مرت بها وأبعدتها عن...
بعد الجدل الذي أثير في الساعات الماضية عن توقف تصوير فيلم "كل سنة وانت طيب" للفنان...
نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف صورة له من لحظة فوزه في برنامج “آراب...
كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مفاجأة جديدة حول تصوير مشاهدها الجريئة مع...
نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ظهرت فيها...