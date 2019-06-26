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رغم خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فإن برشلونة الإسباني تصدر تصنيف الأندية...
اقترب الظهير البرازيلي أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، من الرحيل عن آليانز ستاديوم،...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تحرك جديد من جانب ريال مدريد، من أجل...
أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الاستغناء عن لاعبه...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل...
ذكرت تقارير صحفية في إيطاليا، أن السلطات قررت هدم ملعب "سان سيرو" الذي يلعب فيه...
يرى الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي السابق، أن النادي الإنجليزي لن يعوض...
يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل...
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أخبر ناديه باريس سان جيرمان،...