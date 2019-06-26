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الذرية الإيرانية: غدا نزيد سرعة تخصيب اليورانيوم واحتياطياته



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي.



وقال المتحدث باسم المنظمة عباس كمالوندي: "سنزيد غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي"، مشيرا إلى أن "مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ستتجاوز غدا حاجز الـ300 كغم".


وأضاف أن "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7 بالمائة لا تحتاج أكثر من يومين".


كما أشار إلى أنه "لا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي. إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك".


وتشهد منطقة الخليج تصعيدا سياسيا وأمنيا متزايدا، على خلفية تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران، شمل في الفترة الأخيرة استهداف ناقلات نفط وإسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية وفرض عقوبات أمريكية جديدة على الجمهورية الإيرانية.




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