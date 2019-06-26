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اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎



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في سابقه فريدة من نوعها - تم توثيق رابطة عربلاوغرانا (رابطة مشجعين برشلونة في الداخل الفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة) - كأول رابطة معترف بها وتكون حلقة وصل بين المشجعين والنادي الكتلوني


اعترف نادي برشلونة الاسباني رسميا ، برابطة المشجعين ״بارسا عربلاوچرانا״ التي تحمل إسم:

Penya AraBlaugrana de nazareth


قام بتأسيسها عدة اصدقاء من الداخل الفلسطيني يجمعهم شغف البارسا، لتصبح رابطة رسمية معترف فيها بجمعية الروابط العالمية للنادي.


على مدار خمس سنوات من العمل على المشروع (منذ عام 2014) قامت الرابطة بتنظيم اكثر من خمسين لقاء لمشاهدة المباريات، اجتمع خلالها المشجعون والمشجعات من كافة البلاد.


حملت الرابطة شعار(أكثر من مجرد مشجعين) تيمنا بشعار البلوغرانا (أكثر من مجرد نادي) وتأتي رابطة مشجعي برشلونة في البلاد لحمل رسالة النادي الإنسانية والعالمية في زمن أصبحت فيه الرياضة ظاهرة عالمية تعكس الصورة الحضارية للمجتمع بعيدا عن العنصرية المنتشرة في العالم وبعيدا عن التعصب الديني. وتأتي رابطة مشجعي البلوغرانا في البلاد لتنضم إلى روابط النادي المنتشرة في العالم البالغ عددها 1250 رابطة وكأحد روابط التشجيع بالشرق الأوسط.




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