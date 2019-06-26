الليكود, يعرض, على, بيني, غانتس, التناوب, في, رئاسة, الحكومة,

قال مصدر كبير في الليكود ان فكرة اجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس طُرحت مجددا في مسعى للحصول على دعمه لإلغاء الانتخابات المبكرة. وأضاف المصدر ان الكرة الآن في ملعب كاحول لافان.

هذا وكشف رئيس الكنيست يولي ادلشتين الليلة الماضية ان العشرات من النواب، من مختلف الكتل البرلمانية قد توجهوا اليه بطلب إيجاد حل يمنع حل الكنيست، وانه يعمل بهذا الخصوص.وأعربت كتل اليمين عن تأييدها لجهود ادلشتاين، بينما اعرب رؤساء كتل المركز يسار ورئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان عن رفضهم لهذه الامكانية، فطالبوا المستشار القانوني للكنيست بان يوضح هل هذه الامكانية قائمة ام لا. ومن المتوقع ان يصدر الأخير قراره في غضون عدة أيام.تصوير - afp