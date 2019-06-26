"سَمِر, سكول", عالمي, مموّل, في, عطلة, الصيف, للوسط, الدرزي, والعربي,

بمبادرة " المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية", البرنامج الوطني للتفوق بالانجليزية بالتمويل,في إطار تعاون مع رؤساء السلطات المحلية وصناديق يهودية من خارج البلادفي 27 حزيران, يتوقع أن يأتي إلى إسرائيل حوالي 300 معلماً في تأهيلهم, يهود, من الولايات المتحدة, استراليا وجنوب افريقيا للتطوع لتعليم اللغة الانجليزية, الى جانب 200 إسرائيلي, حوالي 7,000 تلميذ في صفوف الرابع - التاسع في حوالي 25 سلطة محلية من الشمال الى الجنوب, بما في ذلك للوسط اليهودي المتزمت الوسط العربي.البرنامج, الذي سيُقام بين 21.7 - 2.7, بين الساعات 13:00 - 08:00, مُمَوَّل للأهل على يد "المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية", بدعم من صندوق شوسطرمان, صندوق شطينهردت والسلطات المحلية.في كل صف, سيعلّم مُدَرِّس متبرّع من خارج البلاد الذي سيوجّه التلاميذ بشكل تربوي, الى جانب مُدرِّس إسرائيلي, الذي خُصِّص من قبل المدرسة (ليس بالضرورة مدرّس لغة انجليزية). كجزء من البرنامج الخاص, سيستفيد الأولاد من تعليم الانجليزية بتجربة ممتعة مركزة, حوالي 75 ساعة تعليم بالمجموع على فترة 3 اسابيع- يوازي 10 أشهر من التعليم!يوم الدراسة مقسّم الى اثنين - قسم أوّل "نظري" (تدريس بواسطة كتب تعليم وخطوات الدرس جاهزة من قبل), والقسم الثاني للنهار هو "مليء بالمتعة", بواسطة تشكيلة برامج صفية باللغة الانجليزية فقط, والتي تشمل: طبخ, علوم, موسيقى وغيرها - كل ذلك بطريقة PBL (Project Based Learning).ألون پورتمان مدير عام ومؤسس المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية: "برنامج المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية ينطلق للعام الخامس ويمكّن 7,000 تلميذ من كافة الأوساط, من كريات شمونه وحتى ايلات, للحصول على فرصة متساوية وبدون علاقة لوضعهم الاجتماعي - اقتصادي او لمكان سكناهم للإنضمام لـ "سَمر سكول" مما يمكنهم من التقدم بتعليم الانجليزية بشكل هام ومهني, مع مدرّسين ممتازين من خارج البلاد ومن المدارس الإسرائيلية, والى جانب ذلك الاستفادة من تجربة مميزة تمكّن التلاميذ من الاستمتاع في المدرسة كمكان فيه تجربة ممتعة هامة.بالإضافة الى ذلك, المدرّسون الذين سيأتون من خارج البلاد تطوعاً, سيجرون تغييراً مجتمعياً وسيتعرفون على الدولة ليس كمجرد سياح, مدرّسو "المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية" يغيّرون سوابق, يتكلمون عن تجربة قويّة غيّرت حياتهم, وجزء منهم عبّروا عن رغبة وحافز للمكوث هنا أكثر من شهر وحتى قرروا المكوث بهدف الهجرة.برنامج المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية, موجود تحت مراقبة ראמ"ה (السلطة القطرية للتقييم والتقدير) والتي فحصت نشاطات وفعالية المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية في السنوات الأخيرة:- 81% من المدرّسين الإسرائيليين قالوا انهم تحدثوا بالأساس بالإنجليزية في الصفوف خلال فترة البرنامج.- 84% من المدرّسين الإسرائيليين يؤمنون أن البرنامج أدى الى تحسين في الثروة اللغوية لدى التلاميذ, وحتى أنها أثرَت وسائل التدريس لديهم أنفسهم.- 98% من المدرّسين الإسرائيليين يعتقدون أن תלמ"א تساعد في تعزيز تدريس الإنجليزية في المدارس.- 86% من المدرّسين الإسرائيليين يؤمنون أن البرنامج حسَّن من فهم الحديث لدى التلاميذ.