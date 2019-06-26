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شقيقان يمشيان على الحبل على ارتفاع 25 طابقا فوق ساحة تايمز سكوير



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شقيقان يمشيان على الحبل على ارتفاع 25 طابقا فوق ساحة تايمز سكوير




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