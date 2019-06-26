تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-26 11:00:16 إسرائيل توبخ سفير تشيلي بسبب زيارة رئيسها الى الاقصى |  2019-06-26 10:33:30 شروط جديدة لحملة الجواز الاردني الدائم المقيمين في فلسطين |  2019-06-26 10:13:59 الذرية الإيرانية: غدا نزيد سرعة تخصيب اليورانيوم واحتياطياته |  2019-06-26 10:12:36 اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ |  2019-06-26 09:11:11 الليكود يعرض على بيني غانتس التناوب في رئاسة الحكومة |  2019-06-26 08:49:41 هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان |  2019-06-26 08:47:18 العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس الشهر المقبل |  2019-06-26 08:46:36 اشتية: أزمتنا الاقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي |  2019-06-26 08:43:00 "الأونروا": تقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات في مؤتمر المانحين |  2019-06-26 05:46:47 كوشنير للفلسطينيين: ترامب لم يتخل عنكم والسلطة منعت رجال الاعمال من الحضور وتتحجج باسرائيل لتبرير مشاكلها |  2019-06-26 05:17:29 الاجواء حارة الى شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس |  2019-06-26 05:10:39 ام الغنم- وفاة الشاب ابراهيم سعايدة (22 عاما) متأثرا بجراحه |  2019-06-25 23:32:06 مارسيلو يعود لدائرة اهتمامات يوفنتوس |  2019-06-25 23:30:29 33 حالة حصبة في الولايات المتحدة والمرض يتفشى |  2019-06-26 00:01:35 نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء الانتخابات |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هكذا تستيقظ هيفا وهبي يومياً من النوم- بالصورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لتطلّ على المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت قبل قليل صورة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت وهبي في الصورة التي طغى عليها اللونان الأسود والأبيض وهي تحاول إخفاء جزء من وجهها بقطعة من الفستان الذي كانت ترتديه، وعلّقت على الصورة :"كل يوم، أحب أن أستيقظ من النوم وأذكر نفسي بان اكون ممنونة لأبسط الأشياء".


ويشار إلى ان وهبي كانت قد مرّت في الفترة الماضية بوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج وخرجت قبل أيام بصحة جيّدة لتعاود نشاطها الفني قريباً.




كلمات متعلقة

هكذا, تستيقظ, هيفا, وهبي, يومياً, من, النوم-, بالصورة,

تابعونــا

كيفانش يتعرض للتسمم الغذائي.. وهذه حالته الصحية كيفانش يتعرض للتسمم الغذائي.. وهذه حالته الصحية 2019-06-26 | 10:30:09

تعرّض الممثل التركي كيفانش تاتيلتوغ، لتسمم غذائي، يوم أمس بعد ان تناول وجبة غداء...

أحمد جمال للمرة الثانية من أمام قبة الصخرة أحمد جمال للمرة الثانية من أمام قبة الصخرة 2019-06-25 | 14:10:15

شارك الفنان المصري احمد جمال المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...

صورة لابنة نانسي عجرم ليا بعد اشهر على ولادتها صورة لابنة نانسي عجرم ليا بعد اشهر على ولادتها 2019-06-25 | 12:00:57

نشرت الفنانة ​نانسي عجرم​ احدث صورة لها جمعتها بابنتها الصغرى ليا بعد مرور اشهر...

محمد عساف بتصريح مفاجىء عن دنيا بطمة من المغرب! محمد عساف بتصريح مفاجىء عن دنيا بطمة من المغرب! 2019-06-25 | 12:00:09

رغم هجومها الدائم عليه، إلا أن الفنان الفلسطيني محمد عسّاف أشاد بصوت الفنانة...

صور - راغب علامة وطوني قطان يتألقان في سان خوسيه‎ صور - راغب علامة وطوني قطان يتألقان في سان خوسيه‎ 2019-06-25 | 10:35:34

احيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً ضخماَ بمشاركة النجم الشاب طوني قطان في مدينة...

ميريام فارس تتحدث عن أزمة مرضها للمرة الأولى ميريام فارس تتحدث عن أزمة مرضها للمرة الأولى 2019-06-25 | 08:51:46

تحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن الأزمة الصحية التي مرت بها وأبعدتها عن...

هل توقف تصوير فيلم تامر حسني الجديد بسبب مشاكل مع الرقابة؟ هل توقف تصوير فيلم تامر حسني الجديد بسبب مشاكل مع الرقابة؟ 2019-06-24 | 14:55:54

بعد الجدل الذي أثير في الساعات الماضية عن توقف تصوير فيلم "كل سنة وانت طيب" للفنان...

هذا ما قاله عساف بعد 6 سنوات على فوزه بآراب أيدول! هذا ما قاله عساف بعد 6 سنوات على فوزه بآراب أيدول! 2019-06-24 | 13:30:06

نشر الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​صورة له من لحظة فوزه في برنامج “​آراب...

سيرين عبدالنور تكشف مفاجأة عن مشاهدها الجريئة مع تيم حسن سيرين عبدالنور تكشف مفاجأة عن مشاهدها الجريئة مع تيم حسن 2019-06-24 | 11:35:17

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مفاجأة جديدة حول تصوير مشاهدها الجريئة مع...

مُعجبة تهين النجمة التونسية درة.. والفنانة ترد عليها مُعجبة تهين النجمة التونسية درة.. والفنانة ترد عليها 2019-06-24 | 10:00:35

نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ظهرت فيها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وسام قسوم زبيدات قبل عام زوجته صابرين الانضمام داعش صفوف برفقة اولادهم الثلاثة القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل اعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة كفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى اصاب رجل امرأة عربيين عرب مدينة اللد اطلاق نار طفيفة متوسطة تفكيك قنبلة باقة الغربية جت الشرطة دون اصابات أضرار ساحة منزل القدس الاقصى مواجهات الناصرة قنابل غاز اعتقالات اصابات حجارة قنابل غاز نعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى حريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب شبيبة طرعان نفي يوسيف مباراة تنظيم اقامة مباراة قمة الغاء مصادقة على ملعب طرعان اضاءة فانوس رمضان اهالي اطفال مشاركة واسعة استقبال قرية مسيرة كشاف اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com