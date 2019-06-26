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هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أجمع قادة الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة ورشة المنامة التي تنظمها أمريكا في مملكة البحرين وصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية واتمام الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في مؤتمر وطني بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية بمشاركة كل الفصائل في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة.


وقال رئيس المكتب السياسي لحركة(حماس)، إسماعيل هنية في كلمته خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر البحرين:"نقف اليوم في لحظة تاريخية فاصلة، لنقول بكل وضوح وجلاء:فلسطين ليست للبيع ولا للصفقات ولا للمؤتمرات التي تبحث تكريس هذا المحتل على أرضنا فلسطين، وشعبنا لم يفوض أحداً كائناً من كان للتنازل والتفريط، والأرض لنا، والقدس لنا، والله بقوته معنا".



وأضاف هنية أن مؤتمر البحرين سياسي بغطاء اقتصادي؛ يهدف إلى إعطاء الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي ليبسط سيطرته على الضفة الغربية، وأن مؤتمر البحرين يهدف لفتح باب التطبيع بين الدول العربية والمحتل ودمجه في المنطقة، وتنصيب عدو من داخل الأمة كأنه العدو لشعبنا وأمتنا.


وشدد على أن الأهداف السياسية الخبيثة التي يغطيها المال المسموم في مؤتمر البحرين يُدفع من جيوبنا وجيوب بعض عربنا لتكريس هذا المحتل، وشعبنا سينجح في إفشال مؤتمر البحرين وصفقة القرن، وشعبنا في غزة والضفة والقدس والـ48 واللجوء والشتات والمنافي يقف اليوم في خندق موحد في وجه هذه الصفقات والمؤامرات.




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