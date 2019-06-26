هنية:, جاهزون, للقاء, الرئيس, عباس, في, أي, مكان,

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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب، لجلسة تم...
أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية عن مجموعة شروطٍ جديدةٍ تخص تجديد...
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس سرعة...
قال مصدر كبير في الليكود ان فكرة اجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع رئيس حزب كاحول...
قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاربعاء يكون حاراً الى شديد الحرارة، ولا...
توفي في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين ، المأسوف على شبابه المرحوم، ابراهيم صالح...
أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لوزير الأمن الداخلي جلعاد...
بدعوة من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة , شارك العشرات مساء اليوم الثلاثاء...
جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
تواصل البطالة في الجهاز الاقتصادي الانخفاض، بحيث بلغت نسبة البطالة خلال شهر...