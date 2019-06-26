خبراء, يحددون, أكثر, 10, مواد, غذائية, فائدة, للصحة,

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قال خبراء إن علاج ضغط الدم وخفض الملح والدهون غير المشبعة يمكن أن يمنع زهاء 100...
قال مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 33 حالة جديدة...
يتحمس الكثيرون لممارسة الرياضة سواء للحفاظ على لياقة بدنية مناسبة أو سعيا...
يعاني الكثير من الناس من أمراض لها صلة مباشرة بالطعام وطبيعة الحياة التي...
يستعد علماء لاختبار لقاح ثوري يمكن أن يوفر الوقاية من السرطان عبر تدريب جهاز...
يمكن أن يصاب بعض الأفراد بالإغماء عند عدم وصول ما يكفي من الدم إلى الدماغ، وذلك...
كشف الدكتور محمد مخلوف استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس المصرية عن...
رغم تباين مسمياته بين مختلف دول العالم، إلا أن فوائده تظل واحدة ومذهلة.. الفلفل...
مع ارتفاع حرارة الطقس تنشط البكتريا والميكروبات، ونتيجة السفر لقضاء عطلات الصيف...
أشار بحث جديد إلى أن مرض ألزهايمر قد يكون ناجما عن الشعيرات الدموية في المخ التي...