"الأونروا":, تقديم, أكثر, من, 100, مليون, دولار, كمساعدات, في, مؤتمر, المانحين,

أعلن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، أن عددا من الدول قدمت تعهدات للمساهمة في دعم "الأونروا" ماليا، وأن هذه التبرعات ربما بلغت حتى الآن 110 مليون دولار كمساهمات لتجاوز الضائقة المالية التي تهدد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مع حلول صيف هذا العام، لا سيّما بعد قرار الولايات المتحدة وقف الدعم المخصص لها.

ودعا كرينبول، خلال مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء امس الثلاثاء، لجمع التبرعات، الدول إلى التعجيل في إرسال المساهمات المادية، لضمان استمرارية عمل "الأونروا".وانطلقت فعاليات مؤتمر الدول المانحة للأونروا، للمساهمة في استمرار الوكالة بتقديم واجبها نحو لاجئي فلسطين الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين.وأعلنت مجموعة من الدول، المبالغ التي ستقدمها كتبرعات خلال المؤتمر، في حين تعهدت دول أخرى بتقديم الأموال في الفترة المقبلة.