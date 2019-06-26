تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-26 08:49:41 هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان |  2019-06-26 08:47:18 العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس الشهر المقبل |  2019-06-26 08:46:36 اشتية: أزمتنا الاقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي |  2019-06-26 08:43:00 "الأونروا": تقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات في مؤتمر المانحين |  2019-06-26 05:46:47 كوشنير للفلسطينيين: ترامب لم يتخل عنكم والسلطة منعت رجال الاعمال من الحضور وتتحجج باسرائيل لتبرير مشاكلها |  2019-06-26 05:17:29 الاجواء حارة الى شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس |  2019-06-26 05:10:39 ام الغنم- وفاة الشاب ابراهيم سعايدة (22 عاما) متأثرا بجراحه |  2019-06-25 23:32:06 مارسيلو يعود لدائرة اهتمامات يوفنتوس |  2019-06-25 23:30:29 33 حالة حصبة في الولايات المتحدة والمرض يتفشى |  2019-06-26 00:01:35 نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء الانتخابات |  2019-06-25 22:26:59 بيباس في رسالة لوزير الأمن الداخلي: تقليص الميزانيات ستضر ببرامج مكافحة العنف في المجتمع العربي |  2019-06-25 20:51:38 مبابي يتحول لصفقة مؤجلة |  2019-06-25 20:50:34 السعودية تشارك في مؤتمر البحرين |  2019-06-25 20:45:26 تل أبيب : مظاهرة أمام السفارة الأمريكية ضد صفقة القرن |  2019-06-25 19:13:33 المفاصل والفقرات لن تعيق لياقتك بعد اليوم.. إليك الحل! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة أفضل ناد أوروبي وريال مدريد في المرتبة 14



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فإن برشلونة الإسباني تصدر تصنيف الأندية الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الموسم المنقضي 2018-2019، يليه تشلسي ثم ليفربول الإنجليزيان. ولم يشفع للريدز فوزه بلقب أبطال أوروبا في تصدر القائمة أو حتى الوصافة.



وجاء برشلونة في الصدارة بعد حصوله على 30 نقطة (حسب معايير تصنيف اليويفا)، وهو نفس رصيد وصيفه تشلسي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.


واحتل فريق أياكس أمستردام الهولندي المركز الرابع برصيد 27 نقطة، يليه أرسنال الإنجليزي برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد مواطنه توتنهام الذي حل خامسا.


ولم يشفع لفريق مانشستر سيتي فوزه بالثلاثية الإنجليزية في احتلال أحد المراكز المتقدمة، حيث تأخر إلى المركز السابع برصيد 25 نقطة.


وشهد التصنيف تراجعا ضخما لفريق ريال مدريد الإسباني الذي احتل المركز 14 برصيد 19 نقطة. كما احتل فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة كريستيانو رونالدو المركز 11 برصيد 21 نقطة.




كلمات متعلقة

برشلونة, أفضل, ناد, أوروبي, وريال, مدريد, في, المرتبة, 14,

تابعونــا

مارسيلو يعود لدائرة اهتمامات يوفنتوس مارسيلو يعود لدائرة اهتمامات يوفنتوس 2019-06-25 | 23:32:06

اقترب الظهير البرازيلي أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، من الرحيل عن آليانز ستاديوم،...

مبابي يتحول لصفقة مؤجلة مبابي يتحول لصفقة مؤجلة 2019-06-25 | 20:51:38

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي...

ريال مدريد يلجأ إلى حيلة لضم بديل بوجبا ريال مدريد يلجأ إلى حيلة لضم بديل بوجبا 2019-06-25 | 19:09:23

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تحرك جديد من جانب ريال مدريد، من أجل...

مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن بوغبا مقابل نيمار مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن بوغبا مقابل نيمار 2019-06-25 | 12:00:43

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الاستغناء عن لاعبه...

نيمار يختصر طريق العودة إلى برشلونة نيمار يختصر طريق العودة إلى برشلونة 2019-06-25 | 10:35:55

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل...

قرار بهدم سان سيرو أحد أعرق ملاعب كرة القدم بأوروبا قرار بهدم سان سيرو أحد أعرق ملاعب كرة القدم بأوروبا 2019-06-25 | 08:49:18

ذكرت تقارير صحفية في إيطاليا، أن السلطات قررت هدم ملعب "سان سيرو" الذي يلعب فيه...

دروجبا: تشيلسي لن يعوض هازارد دروجبا: تشيلسي لن يعوض هازارد 2019-06-25 | 00:05:23

يرى الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي السابق، أن النادي الإنجليزي لن يعوض...

ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد 2019-06-24 | 17:58:53

يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل...

نيمار يُخبر سان جيرمان بقراره النهائي نيمار يُخبر سان جيرمان بقراره النهائي 2019-06-24 | 14:55:04

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أخبر ناديه باريس سان جيرمان،...

ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 2019-06-24 | 13:30:04

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني اليوم، بعيد ميلاده...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة مصرع صالح زين الدين البقيعة شخص حادث طرق مروع سيارتين سيارة شارع مدخل قرية حرفيش الجليل خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا مار يوسف الناصرة مدرسة تخليد ذكرى لقاء خريجين دهبر مريم وفاة الشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد محمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد طفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العاموفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com