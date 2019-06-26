برشلونة, أفضل, ناد, أوروبي, وريال, مدريد, في, المرتبة, 14,

رغم خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فإن برشلونة الإسباني تصدر تصنيف الأندية الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الموسم المنقضي 2018-2019، يليه تشلسي ثم ليفربول الإنجليزيان. ولم يشفع للريدز فوزه بلقب أبطال أوروبا في تصدر القائمة أو حتى الوصافة.

وجاء برشلونة في الصدارة بعد حصوله على 30 نقطة (حسب معايير تصنيف اليويفا)، وهو نفس رصيد وصيفه تشلسي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.واحتل فريق أياكس أمستردام الهولندي المركز الرابع برصيد 27 نقطة، يليه أرسنال الإنجليزي برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد مواطنه توتنهام الذي حل خامسا.ولم يشفع لفريق مانشستر سيتي فوزه بالثلاثية الإنجليزية في احتلال أحد المراكز المتقدمة، حيث تأخر إلى المركز السابع برصيد 25 نقطة.وشهد التصنيف تراجعا ضخما لفريق ريال مدريد الإسباني الذي احتل المركز 14 برصيد 19 نقطة. كما احتل فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة كريستيانو رونالدو المركز 11 برصيد 21 نقطة.