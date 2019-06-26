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الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



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 يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية.



ويسود طقس حار الى حار جداً في مختلف المناطق مع درجات حرارة أربعينية في المناطق الغورية.


والرياح تكون غربية الى شمالية عربية.




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