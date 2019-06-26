الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية.

ويسود طقس حار الى حار جداً في مختلف المناطق مع درجات حرارة أربعينية في المناطق الغورية.والرياح تكون غربية الى شمالية عربية.