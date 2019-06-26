الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

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توفي في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين ، المأسوف على شبابه المرحوم، ابراهيم صالح...
أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لوزير الأمن الداخلي جلعاد...
بدعوة من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة , شارك العشرات مساء اليوم الثلاثاء...
جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
تواصل البطالة في الجهاز الاقتصادي الانخفاض، بحيث بلغت نسبة البطالة خلال شهر...
يعقد في مدينة سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي مسجاف والمنتدى المدني لتطوير...
غصّت قاعة نيوغراند بالاس في الناصرة العليا بأولياء الأمور والمدعوين لحضور حفلة...
فرضت المحكمة عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا على إمام مسجد شهاب الدين في مدينة...
ردا على نشر تقرير مراقب الدولة بخصوص التحرش الجنسي في السلطات المحلية،عمم المدير...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...