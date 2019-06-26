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ام الغنم- وفاة الشاب ابراهيم سعايدة (22 عاما) متأثرا بجراحه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توفي في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين ، المأسوف على شبابه المرحوم، ابراهيم صالح فايز سعايدة (22 عاما) من قرية ام الغنم، متأثرا بجراحه بعد حادث طرق مروع مساء الجمعة، خلال ركوبه على دراجة نارية.

  وكان الشاب اصيب باصابات خطيرة نقل على اثرها للمستشى هناك تم اعلان وفاته ليلة امس متأثرا بجراحه .


ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.




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