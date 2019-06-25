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مارسيلو يعود لدائرة اهتمامات يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقترب الظهير البرازيلي أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، من الرحيل عن آليانز ستاديوم، في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ساندرو تلقى العديد من العروض من عدة أندية كبرى، وبدأ يفكر في خلع قميص السيدة العجوز.
ويسعى يوفنتوس لتأمين نفسه في حال رحيل ساندرو، والتعاقد مع بديل له، وبالفعل حدد اسمين للمفاضلة بينهما في المرحلة المقبلة، هما ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد، ومارسليو لاعب ريال مدريد.
وارتبط اسم مارسيلو بالرحيل إلى يوفنتوس في أكثر من مناسبة، بعدما طلب كريستيانو رونالدو التعاقد معه هذا الصيف، بينما غاب البرازيلي عن عدد كبير من مباريات الريال في النصف الثاني من الموسم.
وتعاقد ريال مدريد مع الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون، هذا الصيف، مقابل ما يقرب من 50 مليون يورو، مما ينبئ بإمكانية استمرار غياب مارسيلو عن المشاركة مع ريال مدريد.
ويشارك أليكس ساندرو حاليا مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا، لكنه يجلس احتياطيًا لفيليبي لويس ظهير أتليتكو مدريد.
مارسيلو يعود لدائرة اهتمامات يوفنتوس




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