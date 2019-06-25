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33 حالة حصبة في الولايات المتحدة والمرض يتفشى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 33 حالة جديدة للإصابة بالحصبة الأسبوع الماضي معظمها في نيويورك، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة هذا العام إلى 1077 حالة في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران مقارنة بالأسبوع السابق.
وقال متحدث باسم المراكز إن جميع الحالات الجديدة باستثناء ثلاث منها سجلت في نيويورك، حيث تم تسجيل 20 حالة في مقاطعة روكلاند وعشر حالات في مدينة نيويورك.
ويقول خبراء إن المرض انتشر بين أطفال في سن المدرسة رفض آباؤهم تطعيمهم اعتقادا منهم أن اللقاح قد يتسبب في إصابة الأطفال بالتوحد.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت خلوها من الحصبة في عام 2000
33 حالة حصبة في الولايات المتحدة والمرض يتفشى




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