نتنياهو, يدرس, إمكانية, إلغاء, الانتخابات,

كشفت القناة الثانية المتلفزة مساء اليوم عن ان رئيس الكنيست يولي ادلشتاين يقوم حاليا بخطوات عملية لالغاء الانتخابات المقررة بعد حوالي أربعة وثمانين (84) يوما. وتعقيبا قال حزب الليكود ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيدرس بجدية هذا الامر خلال الأيام القريبة. واعرب وزير المالية موشيه كحلون عن دعمه لمبادرة ادلشتين مؤكدا ان الانتخابات القريبة نحن في غنى عنها، اذ ان تكاليفها باهظة مما سيضر بالمرافق الاقتصادية.

وبدورها وصفت كتلة كاحول لافان هذه المبادرة بمناورة إعلامية يقوم بها من اخفق في تشكيل الحكومة.وجاء من حزب يسرائيل بيتنا ان من يقود نتنياهو ليس مصلحة الدولة بل الخوف من فقدان زمام الحكم.