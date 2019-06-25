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بيباس في رسالة لوزير الأمن الداخلي: تقليص الميزانيات ستضر ببرامج مكافحة العنف في المجتمع العربي



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أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان أبدى فيها إمتعاضه من تداعيات تقليص ملايين الشواقل من ميزانيات وزارة الأمن الداخلي،والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على مواطني الدولة بشكل عام والمواطنين العرب بشكل خاص.وشدد بيباس في رسالته أن تقليصات من هذا النوع ستؤدي الى فقدان الأمن الشخصي للمواطنين وزيادة مظاهر العنف في المجتمع العربي وستكون الميزانيات التي تم استثمارها في مشاريع لمكافحة العنف وإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية في مهب الريح.وأشاد بيباس في رسالته بالدور الذي تقوم به مديرية تحسين خدمات الشرطة للمجتمع العربي والتي تم إقامتها قبل ثلاث سنوات والتي عملت على تعزيز العلاقة بين المواطنين العرب مع الشرطة وتشجيعهم على الإنخراط بالعمل في جهاز الشرطة.وطالب بيباس وزير الأمن الداخلي بالعمل كل ما بوسعه بهدف منع تقليص ميزانيات وزارته وعدم المس بالبرامج الهامة والهادفه لمناهضة العنف والتي تم بناؤها بالتعاون مع السلطات المحلية ووزارة الأمن الداخلي ومركز السلطات المحلية.
بيباس في رسالة لوزير الأمن الداخلي: تقليص الميزانيات ستضر ببرامج مكافحة العنف في المجتمع العربي




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