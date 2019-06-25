ثانوية, الرامة, التكنولوجية, الزراعية, تحتفل, بتخريج, الفوج, ال, 57, من, طلابها,

احتفلت مدرسة ثانوية العلوم والتثقيف الزراعي الرمة بتخريج فوجها ال 57 من طلابها والذي بلغ عددهم 104 في المركز الثقافي كرميئيل بحضور رئيس المجلس شوقي ابو الطيف وادارته والهيئة التدريسية واهالي الخريجين .

وقد تولى عرافة الاحتفال كل من كميليا معلم واميل حداد وعلى انغام الموسيقى استقبل الخريجين وكانت كلمات شارك فيها مديرة المدرسة انعام داوود ولرئيس المجلس شوقي ابو الطيف ولرئيس مجلس ادارة شركة التثقيف الزراعي وكلمة للخريجين وتسليم الراية وتخلل الاحتفال فقرات فنية واختتم الاحتفال بتكريم المربي نبيل سمعان وتوزيع الشهادات على الخريجين.