تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-25 20:51:38 مبابي يتحول لصفقة مؤجلة |  2019-06-25 20:50:34 السعودية تشارك في مؤتمر البحرين |  2019-06-25 20:45:26 تل أبيب : مظاهرة أمام السفارة الأمريكية ضد صفقة القرن |  2019-06-25 19:13:33 المفاصل والفقرات لن تعيق لياقتك بعد اليوم.. إليك الحل! |  2019-06-25 19:09:23 ريال مدريد يلجأ إلى حيلة لضم بديل بوجبا |  2019-06-25 19:06:37 انخفاض نسبة البطالة إلى3.6% في شهر ايار |  2019-06-25 19:03:40 سخنين: المؤتمر الصحي القطري "المساواة الصحية في الجليل" |  2019-06-25 18:38:31 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تخرج فوجها الحادي والسبعين في أجواء احتفالية بهيجة |  2019-06-25 15:31:55 الحكم بالسجن 24 شهرا على الشيخ ناظم أبو اسليم من الناصرة |  2019-06-25 15:24:45 أبو ردينة: ورشة المنامة ولدت ميتة ولا سلام دون المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن |  2019-06-25 13:46:14 إلزام السلطات المحلية تعيين مسؤول عن منع التحرش الجنسي |  2019-06-25 14:10:33 بولتون يؤكد حرص ترامب على لقاء بوتين |  2019-06-25 12:25:11 المطران عطا الله حنا : القدس تتعرض لهجمة احتلالية مسعورة وغير مسبوقة وهنالك استهداف للمقدسات |  2019-06-25 12:19:14 نجاح اربعة اطباء من عرابة والبدء بمزاولة عملهم |  2019-06-25 12:00:58 تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب! |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة" وسط مقاطعة وغضب واسع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 انطلقت أعمال مؤتمر "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تعرض الجوانب الاقتصادية لـ "خطة السلام" الأميركية في الشرق الأوسط والتي باتت معروفة باسم "صفقة القرن"، وسط مقاطعة وغضب واسع.  وافتتح مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الورشة، التي يستضيفها فندق فخم في العاصمة البحرينية المنامة.  وقال كوشنر خلال افتتاح المؤتمر الذي تقاطعه السلطة الفلسطينية: لن تتمّ مناقشة القضايا السياسية في ورشة المنامة، مضيفا: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن من دون حل سياسي عادل للنزاع.  وأضاف: خطتنا اسمها "فرصة القرن" وليس كما يسميها البعض "صفقة القرن"، مضيفا: علينا تحقيق تقدم بالقضية الفلسطينية ونحتاج لخطة جديدة ودعم مالي ودولي للوصول لذلك.  وتابع: الرئيس ترامب يعمل من أجل خدمة القضية الفلسطينية والشرق الأوسط من خلال إحلال السلام.  وأوضح أن الخطة الاقتصادية "ستؤدي إلى النمو" و"يمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10 في المئة".

انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة" وسط مقاطعة وغضب واسع




كلمات متعلقة

انطلاق, أعمال, مؤتمر, "المنامة", وسط, مقاطعة, وغضب, واسع,

تابعونــا

السعودية تشارك في مؤتمر البحرين السعودية تشارك في مؤتمر البحرين 2019-06-25 | 20:50:34

تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها...

أبو ردينة: ورشة المنامة ولدت ميتة ولا سلام دون المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن أبو ردينة: ورشة المنامة ولدت ميتة ولا سلام دون المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن 2019-06-25 | 15:24:45

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن...

بولتون يؤكد حرص ترامب على لقاء بوتين بولتون يؤكد حرص ترامب على لقاء بوتين 2019-06-25 | 14:10:33

أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن دونالد ترامب يتطلع...

قبيل ورشة البحرين.. كوشنر يرفض مبادرة السلام العربية قبيل ورشة البحرين.. كوشنر يرفض مبادرة السلام العربية 2019-06-25 | 11:33:04

أعرب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لمبادرة السلام...

ترامب: من حقي ضرب إيران دون الرجوع للكونغرس ترامب: من حقي ضرب إيران دون الرجوع للكونغرس 2019-06-25 | 10:37:04

ذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديه سلطة كافية لبدء أي عمل عسكري ضد إيران...

انطلاق ورشة البحرين بمشاركة وفود عربية واجنبية انطلاق ورشة البحرين بمشاركة وفود عربية واجنبية 2019-06-25 | 10:10:35

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء اعمال "الورشة الاقتصادية" في العاصمة...

كوشنر: السلطة ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين كوشنر: السلطة ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين 2019-06-25 | 05:24:25

قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مقاطعة "مؤتمر...

إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل 2019-06-24 | 17:55:35

كشف متحدث باسم مكتب أحمد أبيي رئيس الوزراء الإثيوبي أن أسامنيو تسيغ الجنرال...

امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط 2019-06-24 | 17:53:39

اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ادراة الرئيس الامريكي دونالد...

رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين 2019-06-24 | 16:24:08

أعلنت عدة دول عربية وعالمية مقاطعتها للورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نشأت ملحم تشييع جثمان جنازة عرعره فجر اليوم تسليم مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف نانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول اعتقال مواجهات القدس القاء حجارة 490 مشتبها شابا الشرطة المسجد الاقصى انفجار عبوة ناسفة القدس اصابة سائق شرطة اسعاف حديقة الجرس اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةكفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com