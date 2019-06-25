انطلقت أعمال مؤتمر "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تعرض الجوانب الاقتصادية لـ "خطة السلام" الأميركية في الشرق الأوسط والتي باتت معروفة باسم "صفقة القرن"، وسط مقاطعة وغضب واسع. وافتتح مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الورشة، التي يستضيفها فندق فخم في العاصمة البحرينية المنامة. وقال كوشنر خلال افتتاح المؤتمر الذي تقاطعه السلطة الفلسطينية: لن تتمّ مناقشة القضايا السياسية في ورشة المنامة، مضيفا: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن من دون حل سياسي عادل للنزاع. وأضاف: خطتنا اسمها "فرصة القرن" وليس كما يسميها البعض "صفقة القرن"، مضيفا: علينا تحقيق تقدم بالقضية الفلسطينية ونحتاج لخطة جديدة ودعم مالي ودولي للوصول لذلك. وتابع: الرئيس ترامب يعمل من أجل خدمة القضية الفلسطينية والشرق الأوسط من خلال إحلال السلام. وأوضح أن الخطة الاقتصادية "ستؤدي إلى النمو" و"يمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10 في المئة".