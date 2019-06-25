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تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن...
أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن دونالد ترامب يتطلع...
أعرب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لمبادرة السلام...
ذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديه سلطة كافية لبدء أي عمل عسكري ضد إيران...
تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء اعمال "الورشة الاقتصادية" في العاصمة...
قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مقاطعة "مؤتمر...
كشف متحدث باسم مكتب أحمد أبيي رئيس الوزراء الإثيوبي أن أسامنيو تسيغ الجنرال...
اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ادراة الرئيس الامريكي دونالد...
أعلنت عدة دول عربية وعالمية مقاطعتها للورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة...