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تل أبيب : مظاهرة أمام السفارة الأمريكية ضد صفقة القرن



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بدعوة من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة , شارك العشرات مساء اليوم الثلاثاء بوقفة احتجاجية ضد صفقة القرن أمام السفارة الامريكية في مدينة تل ابيب .


وقد رفع المتظاهرون شعارات ضد الصفقة مطالبين الغاؤها.




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