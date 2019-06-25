تل, أبيب, :, مظاهرة, أمام, السفارة, الأمريكية, ضد, صفقة, القرن,

بدعوة من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة , شارك العشرات مساء اليوم الثلاثاء بوقفة احتجاجية ضد صفقة القرن أمام السفارة الامريكية في مدينة تل ابيب .

وقد رفع المتظاهرون شعارات ضد الصفقة مطالبين الغاؤها.