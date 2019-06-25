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المفاصل والفقرات لن تعيق لياقتك بعد اليوم.. إليك الحل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتحمس الكثيرون لممارسة الرياضة سواء للحفاظ على لياقة بدنية مناسبة أو سعيا للرشاقة والقوام الممشوق، لكن ربما تقف المفاصل أو العمود الفقري عائقا أمام تحقيق هذه الأمنيات.

ووفقا لما نشره موقع "Care2"، انتشر مؤخرا في الولايات المتحدة برنامج جديد للياقة البدنية "لاغري" الذي يتميز بتمريناته الخفيفة والفاعلة في نفس الوقت.
وقام بتصميم البرنامج الجديد سيباستيان لاغري وهو خبير فرنسي-أميركي ومؤسس شركة لاغري فيتنس، التي ابتكرت الجهاز الذي يعتمد عليه برنامج لياقة "لاغري"، والذي يساعد على ممارسة التدريبات بدون أحمال كبيرة على المفاصل والعمود الفقري.
المفهوم الجديدوتعتمد الأنظمة الجديدة للياقة البدنية على مفهوم جديد وهو تقوية الجسم وتحسين شكل القوام من خلال مجموعات من التمارين التي تتم ممارستها ببطء وبدون أحمال ثقيلة.
كذلك تركز المفاهيم الجديدة على التكرار أكثر من القوة والسرعة والأحمال الثقيلة بما يساعد في المقام الأول على توفير حماية لأصحاب المفاصل الضعيفة أو من يعانون مشكلات بالعمود الفقري، بالإضافة إلى أن الألياف العضلية البطيئة الشد تمنح للجميع مظهراً رياضياً ممشوقاً بعيداً عن الضخامة التي تتسبب بها بعض برامج اللياقة الأخرى.
رفق وسلاسةوتتميز الاتجاهات الجديدة في أنظمة وبرامج اللياقة البدنية بالحرص على تشغيل العضلات بشكل كبير، إذ يتم تغيير المقاومة والتسلسل بشكل متتابع ولكن برفق وسلاسة.
وتناسب البرامج الجديدة معظم المتدربين من مختلف الأعمار، ولكن يجب إخبار المدرب بأي إصابات يعاني منها المتدرب بشكل مسبق لضمان الاستخدام الصحيح للتعديلات والتدرج خلال جلسات التدريب.
المفاصل والفقرات لن تعيق لياقتك بعد اليوم.. إليك الحل!




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