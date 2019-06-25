اندلاع, حريق, كبير, في, منطقة, حرشية, في, جولس,

جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر

اندلع حريق اليوم الثلاثاء في منطقة حرشية شرقي بلدة جولس قرب حي الجنود المسرحين، حيث وصلت ٤ طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان وعملت على اخماد النيران والسيطرة على الحريق بمساعدة طائرتي اطفاء.

وبعد ساعات من العمل تم السيطرة على الحريق.