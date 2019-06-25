ريال, مدريد, يلجأ, إلى, حيلة, لضم, بديل, بوجبا,

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أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الاستغناء عن لاعبه...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل...
ذكرت تقارير صحفية في إيطاليا، أن السلطات قررت هدم ملعب "سان سيرو" الذي يلعب فيه...
يرى الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي السابق، أن النادي الإنجليزي لن يعوض...
يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل...
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أخبر ناديه باريس سان جيرمان،...
يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني اليوم، بعيد ميلاده...
استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس نهاية المنافسات في...
كشف ريكاردو كارفاليو، مدافع تشيلسي وريال مدريد السابق، عن بعض العوامل التي...
قرر المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة لاعب...