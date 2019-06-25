ريال, مدريد, يلجأ, إلى, حيلة, لضم, بديل, بوجبا,

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تحرك جديد من جانب ريال مدريد، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن حلم ريال مدريد هو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن مع التعقيدات التي يضعها النادي الإنجليزي، يبدو من الصعب أن يحصل الميرنجي على خدماته هذا الصيف.وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تعنت مانشستر يونايتد دفع ريال مدريد، لوضع خيار آخر لإنقاذ الموقف، فاستهدف التعاقد مع الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي والبديل الأول لصفقة بوجبا.وينوي الميرنجي استغلال مفاوضات نابولي للتعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، من أجل تجديد طلبه لضم رويز الذي يتمسك البارتينوبي باستمراره.يذكر أن رويز انضم إلى نابولي في الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريال بيتيس.