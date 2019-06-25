انخفاض, نسبة, البطالة, إلى3.6%, في, شهر, ايار,

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جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
يعقد في مدينة سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي مسجاف والمنتدى المدني لتطوير...
غصّت قاعة نيوغراند بالاس في الناصرة العليا بأولياء الأمور والمدعوين لحضور حفلة...
فرضت المحكمة عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا على إمام مسجد شهاب الدين في مدينة...
ردا على نشر تقرير مراقب الدولة بخصوص التحرش الجنسي في السلطات المحلية،عمم المدير...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
نجحj كوكبة جديدة من اطباء عرابة في امتحان وزارة الصحة والحصول على رخصة مزاولة...
جرى اليوم الثلاثاء، انتخاب امرأة لرئاسة مجلس محلي قرية الجديدة خلال الدورة...
فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الطالبة ماريا فيليب دكور وذلك عن...
يعقد في القدس اليوم لأول مرة اجتماع ثلاثي يضم مستشار الأمن القومي لكل من إسرائيل...