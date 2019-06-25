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انخفاض نسبة البطالة إلى3.6% في شهر ايار



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تواصل البطالة في الجهاز الاقتصادي الانخفاض، بحيث بلغت نسبة البطالة خلال شهر أيّار 3.6%، في حين بلغت النسبة في شهر نيسان 3.8%، ويجري الحديث عن ارتفاع بنسبة 0.9% في عدد العاملين بوظيفة كاملة.  


وقد استثمرت وزارة الاقتصاد والصناعة في السنوات الأخيرة جهود كبيرة في افتتاح مصانع بهدف خلق أماكن عمل نوعيّة والحفاظ على مستوى بطالة منخفض. معطيات دائرة الإحصاء المركزية تشير إلى مواصلة انخفاض نسبة غير العاملين في جيل 15 فما فوق ونسبة البطالة في شهر أيّار بلغت 3.6%، أي انخفاض بنحو 0.2% مقارنةً بشهر نيسان. 
انخفاض نسبة البطالة إلى3.6% في شهر ايار




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