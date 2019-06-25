تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-25 19:13:33 المفاصل والفقرات لن تعيق لياقتك بعد اليوم.. إليك الحل! |  2019-06-25 19:09:23 ريال مدريد يلجأ إلى حيلة لضم بديل بوجبا |  2019-06-25 19:06:37 انخفاض نسبة البطالة إلى3.6% في شهر ايار |  2019-06-25 19:03:40 سخنين: المؤتمر الصحي القطري "المساواة الصحية في الجليل" |  2019-06-25 18:38:31 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تخرج فوجها الحادي والسبعين في أجواء احتفالية بهيجة |  2019-06-25 15:31:55 الحكم بالسجن 24 شهرا على الشيخ ناظم أبو اسليم من الناصرة |  2019-06-25 15:24:45 أبو ردينة: ورشة المنامة ولدت ميتة ولا سلام دون المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن |  2019-06-25 13:46:14 إلزام السلطات المحلية تعيين مسؤول عن منع التحرش الجنسي |  2019-06-25 14:10:33 بولتون يؤكد حرص ترامب على لقاء بوتين |  2019-06-25 12:25:11 المطران عطا الله حنا : القدس تتعرض لهجمة احتلالية مسعورة وغير مسبوقة وهنالك استهداف للمقدسات |  2019-06-25 12:19:14 نجاح اربعة اطباء من عرابة والبدء بمزاولة عملهم |  2019-06-25 12:00:58 تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب! |  2019-06-25 11:36:16 لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة |  2019-06-25 11:33:04 قبيل ورشة البحرين.. كوشنر يرفض مبادرة السلام العربية |  2019-06-25 10:39:53 انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا !! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سخنين: المؤتمر الصحي القطري "المساواة الصحية في الجليل"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 يعقد  في مدينة  سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي مسجاف والمنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل،  المؤتمر الصحي القطري "المساواة الصحية في الجليل"  بمشاركة ممثلين كبار عن وزارة الصحة  والاطباء  ورؤساء سلطات محلية   وعدد من المختصين والمهتمين في الشؤون الصحية.  حيث سيتم بحث وعرض الوضع  الصحي في الجليل ومناقشة  الحلول المطروحة  والوقوف على دور وزارة الصحة والحكومة في تغيير الوضع الصحي في الجليل  والتشديد على كيفية توظيف التكنلوجيا الحديثة في تحسين الواقع الصحي في الجليل وسد الفجوات القائمة بين المركز والاطراف.         


كما ويشمل المؤتمر عدد من الجلسات المتوازية في  مواضيع مختلفة أهمها: انتشار السمنة في الجليل، الصحة الجندرية والاختلاف بين الرجال والنساء في العلاج الطبي الذي يتجاوز الامراض النسائية، خدمات الصحة في الجليل من المنظور الجماهيري والتكنلوجي والتحديات الصحية في الجليل وخاصة في سخنين ومسجاف كحالة دراسة.    كما وسيطرح رئيس بلدية سخنين د. صفوت ابو ريا التحديات التي تواجه مدينة سخنين والمناطق المجاورة وعزمه على وضع موضوع اقامة مستشفى في سخنين امام متخذي القرار من وزارة الصحة المشاركين في المؤتمر وبداية الضغط من اجل تحقيق هذا الهدف. كما ودعا ابو ريا  الى مشاركة اكبر عدد من الاطباء والمهتمين  في الشؤون الصحية  لتغيير هذا الواقع الصعب والمشاركة في المؤتمر في الثالث من تموز في مدينة سخنين
  تشير معطيات وتقارير وزارة الصحة الاخيرة الى   وجود  فجوات واسعة وواضحة بين الشمال والمركز   بكل المعايير، حيث يصل عدد الاطباء لكل الف نسمة في الشمال ال 2.2 مقابل 4.7 في المركز و 3.5 في المعدل العام. أما نسبة الممرضين/ات العاطلين عن العمل فهي ضعف النسبة في مناطق أخرى، ومن حيث عدد الأسرة لكل ألف نسمة، فهي في الشمال 1.58 مقابل 2.3 في منطقة المركز. 
  يذكر ان المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، مكون من مهنيين وخبراء من مختلف المجالات والمؤسسات الصحية والاجتماعية، أقيم عام 2014 بمبادرة خريجي برنامج قيادات للتغيير الصحي في الشمال، وكل من جمعية الجليل، جمعية حقوق المواطن، منظمة شتيل، "الكا" معهد القيادة والحكم في الجوينت، ويعمل المنتدى على تطوير الخدمات والمستوى الصحي في الشمال من خلال التغيير الاجتماعي وتغيير السياسات"، 




كلمات متعلقة

سخنين:, المؤتمر, الصحي, القطري, "المساواة, الصحية, في, الجليل",

تابعونــا

اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية في جولس اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية في جولس 2019-06-25 | 19:11:04

جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...

انخفاض نسبة البطالة إلى3.6% في شهر ايار انخفاض نسبة البطالة إلى3.6% في شهر ايار 2019-06-25 | 19:06:37

تواصل البطالة في الجهاز الاقتصادي الانخفاض، بحيث بلغت نسبة البطالة خلال شهر...

مدرسة راهبات الفرنسيسكان تخرج فوجها الحادي والسبعين في أجواء احتفالية بهيجة مدرسة راهبات الفرنسيسكان تخرج فوجها الحادي والسبعين في أجواء احتفالية بهيجة 2019-06-25 | 18:38:31

غصّت قاعة نيوغراند بالاس في الناصرة العليا بأولياء الأمور والمدعوين لحضور حفلة...

الحكم بالسجن 24 شهرا على الشيخ ناظم أبو اسليم من الناصرة الحكم بالسجن 24 شهرا على الشيخ ناظم أبو اسليم من الناصرة 2019-06-25 | 15:31:55

فرضت المحكمة عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا على إمام مسجد شهاب الدين في مدينة...

إلزام السلطات المحلية تعيين مسؤول عن منع التحرش الجنسي إلزام السلطات المحلية تعيين مسؤول عن منع التحرش الجنسي 2019-06-25 | 13:46:14

ردا على نشر تقرير مراقب الدولة بخصوص التحرش الجنسي في السلطات المحلية،عمم المدير...

المطران عطا الله حنا : القدس تتعرض لهجمة احتلالية مسعورة وغير مسبوقة وهنالك استهداف للمقدسات المطران عطا الله حنا : القدس تتعرض لهجمة احتلالية مسعورة وغير مسبوقة وهنالك استهداف للمقدسات 2019-06-25 | 12:25:11

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

نجاح اربعة اطباء من عرابة والبدء بمزاولة عملهم نجاح اربعة اطباء من عرابة والبدء بمزاولة عملهم 2019-06-25 | 12:19:14

نجحj كوكبة جديدة من اطباء عرابة في امتحان وزارة الصحة والحصول على رخصة مزاولة...

لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة 2019-06-25 | 11:36:16

جرى اليوم الثلاثاء، انتخاب امرأة لرئاسة مجلس محلي قرية الجديدة خلال الدورة...

فسوطة- وفاة الشابة ماريا دكور 19عاما بعد معاناة مع المرض فسوطة- وفاة الشابة ماريا دكور 19عاما بعد معاناة مع المرض 2019-06-25 | 10:00:11

فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الطالبة ماريا فيليب دكور وذلك عن...

اجتماع ثلاثي امريكي روسي اسرائيلي اليوم في القدس اجتماع ثلاثي امريكي روسي اسرائيلي اليوم في القدس 2019-06-25 | 10:18:09

يعقد في القدس اليوم لأول مرة اجتماع ثلاثي يضم مستشار الأمن القومي لكل من إسرائيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف سخنين مواطن انقاذ حياة توقف قلبه فجأة ابو يونس طاقم حيان الطبي انعاشه دارين توفيق طاطور تخفيف العقوبة الحبس المنزلي الشاعرة الناشطة الرينة قرية محكمة مناقشة عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء ليان ناصر الطيرة عملية اسطنبول اصابات 4 شابات من مسلح اطلاق نار حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة سلمان عامر المحامي باسل فلاح جولس قتل اطلاق النار غرق سيارات ايلات مدينة امطار فيضانات مطار اسعاف شرطة تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية عامل بناء كوكب ابو الهيجاء ورشة مستشفى اصابة حادث عمل مسجاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com