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مدرسة راهبات الفرنسيسكان تخرج فوجها الحادي والسبعين في أجواء احتفالية بهيجة



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غصّت قاعة نيوغراند بالاس في الناصرة العليا بأولياء الأمور والمدعوين لحضور حفلة توزيع الشهادات على خريجات وجريجي مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة وعددهم 105 طلاب. وتقدم الحضور سيادة المونسنيور الدكتور حنا كلداني الساميّ الاحترام والأب يوسف عيسى الموقر ورئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ومديرة دائرة المعارف السيدة سامية بصول والسيد خالد بطو مدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب ومديرة المدرسة ورئيستها الأخت فيليبا عرّاف ولفيف من الراهبات الفرنسيسكانيات المرسلات لقلب مريم الطاهر.


دخل خريجو الفوج الحادي والسبعين على أنغام الموسيقى المنبعثة من كمان الفنان يوسف مخّول، قدّم الطالبان بسيم داي وكارول نجار نشيد المدرسة يا بيتي يا فرنسيسكان بمصاحبة الفرقة الموسيسقية بقيادة الأستاذ والفنان زاهي غريب والعازفين السيدين يوسف مخّول وسمير ورور والطلاب فينان نصرالله، جوليان عبده، عزمي عودة، بيسان عابد وراني دحدل. وتولت عرفة الحفلة الطالبات: سهام حلو، حنين فاهوم وربى صفوري.


القى الأستاذ يوسف مسعد كلمة المدرسة، واستعرض انجازاتها وحصول طلابها على نسبة النجاح في امتحانات البجروت 93%، تطبيق برنامج دوكاتوس في الصف العاشر وهو عبارة عن رافعة مساعدة نحو التميز والقيادة. والقى الضوء على الفعاليات اللامنهجية الكثيرة ومنها "نعيش معاً"، والمحاضرات الثقافية، حملات التبرع لمساعدة العائلات المحتاجة، أسبوع لغتنا وتراثنا والكثير. شكر بلدية الناصرة على التعاون المثمر، وقدّم شكر المدرسة للأهل السّند في العمليتين التربوية والتعليمية. واوصى الخريجين أن يسلكوا طريق العلم، ويحافظوا على القيم والأخلاق الحميدة ليكونوا رسل سلام ويعودوا الى مدرستهم حاملي الشهادات الجامعية.


تناوبت الخريجتان عدن شريف وملك خليلية على تقديم كلمة الخريجين، فشكرتا المديرة وطاقم التدريس على اتعابهم في سبيل تقديم ما يلزمهم من دعم لانهاء الدراسة بتفوّق ودخول المعاهد العليا. وكانت الكلمة معبّرة تفيض محبة وتقديراً لمدرستهما. وقدم الخريجون باقات الورد لمربي الصفوف الثانية عشرة: الأستاذ فراس خوري والمعلمتين لميس أيوب وفاتنه مرجية ولمديرة المدرسة الأخت فيليبا عرّاف.


القى الخريج فادي كلمة "على العهد سأبقى" احتوت على الذكريات المدرسية باسلوب معّبر يفيض شوقاً لمدرسته. وقدّمت فرقة الدبكة المدرسية بإشراف الأستاذ الفنان مروان طاطور وادارة الأستاذ بشارة رزق لوحة فولكورية جميلة ابتزّت اعجاب الحضور.
أما رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام فقدم شكره للمدرسة التي تقوم برسالتها خير قيام مقدراً الجهود المباركة التي بذلتها وتبذلها رئيسة ومديرة المدرسة الأخت فيلببا عرّاف لتقدّم طلاب المنطقة عامةً والناصرة خاصةُ. فمدرسة راهبات الفرنسيسكان خرّجت الآلاف الذين تميّزوا خلقاً وتحصيلاً وعلمياً، وتمنى للخريجين مستقبلاً زاهراً وأعلن عن الانتهاء من التخطيط لبناء جامعة عربية في الناصرة والبدء بالعمل قريباً.


المونسنيور الدكتور حنا كلداني النائب البطريركي اللآتيني ثمّن دور مدرسة راهبات الفرنسيسكان الروحيّ والتربوي والعلمي وما تقدمه للأجيال الصاعدة بناة المستقبل، وأوصى الخريجين على متابعة تعليمهم والتحلي بالأخلاق الرفيعة وأياديهم مفتوحة للسلام لا للعنف وللمحبة لا للبغض والكراهية، عليهم أن يكونوا متسامحين يقبلون الآخر ويحترمونه. وقدّم شكره للاخت فيليبا الرئيسة والمديرة متمنياً لها وللهيئة التدريسية كل التوفيق لمتابعة رسالتهم السامية. وشكر الأستاذ يوسف مسعد على مسيرته في سلك التعليم طيلة خمسين عاماً، وتمنى له دوام الصحة والعطاء.


تخلل الحفل فقرات فنيّة بإشراف الأستاذ الفنان زاهي غريب احتوت على عدة أغانٍ: خبطة قدمهم، يا قصص، وصلة فولكلورية، أما الأداء المنفرد للطالبات: أمل خوري، هناء ضاهر ولورد دانيال. ونالت هذه الأغاني إعجاب الحضور فصفّق طرباُ. واستعاد الخريجون ذكرياتهم بين جدران المدرسة بتقديم فيلم قاموا بتصويره واخراجه.


سلّم الشهادات لخريجي صيف 2019 سيادة المونسنيور د. حنا كلداني، رئيس بلدية الناصرة، الأب يوسف عيسى، الأخت فيليبا عرّاف والأخت رينيه موسى مديرة مدرسة راهبات الفرنسيسكان في كفركنا.


اختتمت الحفلة بعرض كشفي رائع قدمته الفرقة الموسيسقية لسرية كشافة يسوع الناصرة في أجواء الفرح والتفاؤل بغدٍ مشرق لهؤلاء الخريجين وعددهم 105. الف مبروك





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