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إلزام السلطات المحلية تعيين مسؤول عن منع التحرش الجنسي



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ردا على نشر تقرير مراقب الدولة بخصوص التحرش الجنسي في السلطات المحلية،عمم المدير العام لمركز السلطات المحلية السيد شلومو دولبيرج  رسالة على المدراء العامين للسلطات المحلية تتضمن التعليمات بهذا الخصوص،وإلزام السلطات المحلية التي لم تعين مسؤولا عن منع التحرش الجنسي بالقيام بذلك بشكل فوري ومنحه كافة الصلاحيات والتسهيلات للقيام بمهامه،اضافة لإجراء ورشات ارشادية وتوعوية حول هذا الموضوع وإعادة نشر التعليمات والبنود التي ينص عليها قانون منع التحرش الجنسي في اماكن العمل بهدف خلق اجواء صحية ومناسبة.


مركز السلطات المحلية يولي اهمية بالغة ل تقليص ومنع التحرش الجنسي ويرافق السلطات المحلية التي تحتاج لمساعدة ودعم بهذا الخصوص




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