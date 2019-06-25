حمية, سحرية, لمرضى, القلب, والضغط, المرتفع,

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يستعد علماء لاختبار لقاح ثوري يمكن أن يوفر الوقاية من السرطان عبر تدريب جهاز...
يمكن أن يصاب بعض الأفراد بالإغماء عند عدم وصول ما يكفي من الدم إلى الدماغ، وذلك...
كشف الدكتور محمد مخلوف استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس المصرية عن...
رغم تباين مسمياته بين مختلف دول العالم، إلا أن فوائده تظل واحدة ومذهلة.. الفلفل...
مع ارتفاع حرارة الطقس تنشط البكتريا والميكروبات، ونتيجة السفر لقضاء عطلات الصيف...
أشار بحث جديد إلى أن مرض ألزهايمر قد يكون ناجما عن الشعيرات الدموية في المخ التي...
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مكملات فيتامين D لا يمنع النوبات القلبية أو السكتة...
لطالما يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معنية من الأغذية، في حال أراد...
حذر الأطباء من تعلق الأطفال الشديد بالأجهزة اللوحية واللعب عليها لفترات طويلة،...
من الصعب إقناع الجميع باتباع نظام غذائي نباتي، ولكن يمكن النصح بالاستمتاع ببعض...