أحمد, جمال, للمرة, الثانية, من, أمام, قبة, الصخرة,

شارك الفنان المصري احمد جمال المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فرحته بزيارته للمرة الثانية المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة.

ونشر جمال عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له بينما كان يقف أمام مسجد قبة الصخرة وعلّق بالقول:"لحمد لله للمرة التانية قدرت أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى و الصورة دلوقتي من أمام قبة الصخرة ربنا يكتبلكوا زيارته".ومن ناحية أخرى، كان طرح جمال مؤخراً أغنية " قدها وقدود" كتشجيع منه للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.الاغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف.