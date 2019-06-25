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بولتون يؤكد حرص ترامب على لقاء بوتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن دونالد ترامب يتطلع للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة "العشرين" المنتظرة في أوساكا اليابانية نهاية الأسبوع.



وقال بولتون خلال اجتماع حول قضايا أمن الشرق الأوسط عقده مع نظيريه الروسي نيقولاي باتروشيف والإسرائيلي مئير بن شبات في القدس اليوم الثلاثاء: "الرئيس ترامب يتطلع لفرصة الاجتماع مع الرئيس بوتين في أوساكا خلال الأيام القريبة".


ووصف بولتون محادثاته مع باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، بأنها محطة في التحضير للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة، التي ستتضمن أجندتها جملة من المواضيع المشابهة لتلك التي تبحث في القدس اليوم.


من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين اليوم إن "لقاء الرئيسين في أوساكا سيتم على الأرجح".




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