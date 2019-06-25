المطران, عطا, الله, حنا, :, القدس, تتعرض, لهجمة, احتلالية, مسعورة, وغير, مسبوقة, وهنالك, استهداف, للمقدسات,

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا اعلاميا قبرصيا والذين ابتدأوا جولة في الاراضي الفلسطينية استهلوها بزيارة مدينة القدس حيث استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر والبشر كما انها تستهدف المقدسات والاوقاف وابناء شعبنا الفلسطيني في كافة مفاصل حياتهم .

قال سيادته بأن مدينة القدس تتعرض لهجمة احتلالية لم تتوقف منذ ان تم احتلال هذه المدينة المقدسة ولكننا نشهد في الاونة الاخيرة امعانا في الممارسات والسياسات الاحتلالية فالبؤر الاستيطانية منتشرة هنا وهناك وهنالك استهداف للاقصى وللاوقاف الاسلامية اما اوقافنا المسيحية فحدث ولا حرج فهي تسرق منا في وضح النهار ويتم الاستيلاء عليها بطرق معهودة وغير معهودة وعبر ادوات ومرتزقة وجدوا من اجل تمرير سياسات الاحتلال واجندته في المدينة المقدسة .لقد سرقت منا الكثير من الاوقاف الارثوذكسية وذلك بطرق غير قانونية وغير شرعية واليوم وصلنا الى صفقة باب الخليل والتي تعتبر من اخطر الصفقات حيث ان هنالك ابنية ارثوذكسية عريقة وجميلة في باب الخليل قد يستولي عليها المستوطنون في اي لحظة وابنية باب الخليل انما هي بوابة القدس التي توصل الى كنيسة القيامة والى الكنائس والبطريركيات والاديرة المسيحية في القدس القديمة .ان استيلاء المستوطنين على ابنية وعقارات باب الخليل انما هي مؤامرة تستهدف حضورنا المسيحي العريق في هذه المدينة المقدسة كما انه مخطط يستهدف مدينة القدس وهويتها وتاريخها وطابعها وتراثها .القدس في خطر شديد ولذلك وجب ان تدرك المرجعيات الروحية في عالمنا جسامة وخطورة ما تتعرض له مدينة القدس التي تسرق من ابنائها ويتم استهداف مقدساتها واوقافها ويتم العمل على تهميش واضعاف الحضور الفلسطيني فيها .قدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس كما وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية متحدثا عن اهدافها ورسالتها ومضامينها كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .