المطران, عطا, الله, حنا, :, القدس, تتعرض, لهجمة, احتلالية, مسعورة, وغير, مسبوقة, وهنالك, استهداف, للمقدسات,

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نجحj كوكبة جديدة من اطباء عرابة في امتحان وزارة الصحة والحصول على رخصة مزاولة...
جرى اليوم الثلاثاء، انتخاب امرأة لرئاسة مجلس محلي قرية الجديدة خلال الدورة...
فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الطالبة ماريا فيليب دكور وذلك عن...
يعقد في القدس اليوم لأول مرة اجتماع ثلاثي يضم مستشار الأمن القومي لكل من إسرائيل...
اصيب شاب في العشرينات من عمره بااصبات خطيرة صباح اليوم في بلدة اكسال حيث عثر عليه...
قرر النائب العسكري العام انه ليس هناك ادلة كافية لادانة محمد قطوسة المعتقل منذ...
اليوم الثلاثاء: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
احتفل في قاعة غراند بالاس، في مدينة الناصرة العليا، مساء اليوم الاثنين، بتبادل...
شارك رئيس مجلس كفركنا الدكتور يوسف عواودة والنواب السيد عز الدين امارة والسيد عبد...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"عقدت اليوم الاثنين 24.6.2019 في مجلس كفر مندا...