نجاح, اربعة, اطباء, من, عرابة, والبدء, بمزاولة, عملهم,

والاطباء هم : الطبيب يوسف سميح نعامنه والطبيب حمزة ابراهيم عرابي عاصلة وابراهيم مروان سعدي ورازي حسين يونس نصار بعد الاستئناف على نتائح الامتحان الاخير.

نجحj كوكبة جديدة من اطباء عرابة في امتحان وزارة الصحة والحصول على رخصة مزاولة العمل .

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