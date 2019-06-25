تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-25 12:25:11 المطران عطا الله حنا : القدس تتعرض لهجمة احتلالية مسعورة وغير مسبوقة وهنالك استهداف للمقدسات |  2019-06-25 12:19:14 نجاح اربعة اطباء من عرابة والبدء بمزاولة عملهم |  2019-06-25 12:00:58 تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب! |  2019-06-25 11:36:16 لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة |  2019-06-25 11:33:04 قبيل ورشة البحرين.. كوشنر يرفض مبادرة السلام العربية |  2019-06-25 10:39:53 انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا !! |  2019-06-25 10:39:53 انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا !! |  2019-06-25 10:37:04 ترامب: من حقي ضرب إيران دون الرجوع للكونغرس |  2019-06-25 10:00:11 فسوطة- وفاة الشابة ماريا دكور 19عاما بعد معاناة مع المرض |  2019-06-25 10:18:09 اجتماع ثلاثي امريكي روسي اسرائيلي اليوم في القدس |  2019-06-25 10:10:35 انطلاق ورشة البحرين بمشاركة وفود عربية واجنبية |  2019-06-25 08:49:18 قرار بهدم سان سيرو أحد أعرق ملاعب كرة القدم بأوروبا |  2019-06-25 08:47:51 مخاوف من "اندثار" البندقية أجمل مدن إيطاليا |  2019-06-25 08:40:25 اصابة خطيرة لشاب من اكسال ونقله للمستشفى |  2019-06-25 08:37:48 النيابة تتراجع عن اتهام محمود قسوطة باغتصاب طفلة يهودية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نجاح اربعة اطباء من عرابة والبدء بمزاولة عملهم



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



 نجحj كوكبة جديدة من اطباء عرابة في امتحان وزارة الصحة والحصول على رخصة مزاولة العمل .


والاطباء هم : الطبيب يوسف سميح نعامنه والطبيب حمزة ابراهيم عرابي عاصلة وابراهيم مروان سعدي ورازي حسين يونس نصار بعد الاستئناف على نتائح الامتحان الاخير.





كلمات متعلقة

نجاح, اربعة, اطباء, من, عرابة, والبدء, بمزاولة, عملهم,

تابعونــا

المطران عطا الله حنا : القدس تتعرض لهجمة احتلالية مسعورة وغير مسبوقة وهنالك استهداف للمقدسات المطران عطا الله حنا : القدس تتعرض لهجمة احتلالية مسعورة وغير مسبوقة وهنالك استهداف للمقدسات 2019-06-25 | 12:25:11

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة 2019-06-25 | 11:36:16

جرى اليوم الثلاثاء، انتخاب امرأة لرئاسة مجلس محلي قرية الجديدة خلال الدورة...

فسوطة- وفاة الشابة ماريا دكور 19عاما بعد معاناة مع المرض فسوطة- وفاة الشابة ماريا دكور 19عاما بعد معاناة مع المرض 2019-06-25 | 10:00:11

فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الطالبة ماريا فيليب دكور وذلك عن...

اجتماع ثلاثي امريكي روسي اسرائيلي اليوم في القدس اجتماع ثلاثي امريكي روسي اسرائيلي اليوم في القدس 2019-06-25 | 10:18:09

يعقد في القدس اليوم لأول مرة اجتماع ثلاثي يضم مستشار الأمن القومي لكل من إسرائيل...

اصابة خطيرة لشاب من اكسال ونقله للمستشفى اصابة خطيرة لشاب من اكسال ونقله للمستشفى 2019-06-25 | 08:40:25

اصيب شاب في العشرينات من عمره بااصبات خطيرة صباح اليوم في بلدة اكسال حيث عثر عليه...

النيابة تتراجع عن اتهام محمود قسوطة باغتصاب طفلة يهودية النيابة تتراجع عن اتهام محمود قسوطة باغتصاب طفلة يهودية 2019-06-25 | 08:37:48

قرر النائب العسكري العام انه ليس هناك ادلة كافية لادانة محمد قطوسة المعتقل منذ...

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة 2019-06-25 | 05:15:14

اليوم الثلاثاء: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...

نادي الليونز في الناصرة يحتفل بتبادل رئاسة النادي باجواء مميزة نادي الليونز في الناصرة يحتفل بتبادل رئاسة النادي باجواء مميزة 2019-06-24 | 22:57:46

احتفل في قاعة غراند بالاس، في مدينة الناصرة العليا، مساء اليوم الاثنين، بتبادل...

كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي. كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي. 2019-06-24 | 19:44:13

شارك رئيس مجلس كفركنا الدكتور يوسف عواودة والنواب السيد عز الدين امارة والسيد عبد...

المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل 2019-06-24 | 19:32:02

جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"عقدت اليوم الاثنين 24.6.2019 في مجلس كفر مندا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي هلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين كلب قرية الجش مصاب داء الكلب وزارة الصحة تحذر المواطنين حريق هائل منطقة مفتوحة رهط النقب الجنوب اضرار دون اصابات اطفاء الشرطة اطلاق نار سيارة حي الباطن ام الفحم اضرار جسيمة الشرطة فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة نضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور قنبلة يدوية مخبز القاء اضرار دون اصاباتمجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك طرعان الحركة الاسلامية عن القانون اخراج حظر مؤسساتها مظاهرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com