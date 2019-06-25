محاضرة, أشرف, قرطام, في, فرع, مزراحي, طفحوت, كفر, قاسم,

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تم تعيين الممرضة سوار قسيس في منصب الممرضة اللوائية للواء الشمال في مئوحيدت، وهي...
في فبراير 1989 ، توفيت موران دونمياس ، وهي فتاة في الثالثة من عمرها من طبريا ، بسبب...
تعرض شركة بريچات، الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات...
أطلق بنك لئومي قبل عدة أشهر برنامج ائتمان جديد لزبائن البنك، لئومي جوديز، الذي...
إفتتح حفل توزيع منح "هزنيك-مركنتيل" للسنة الـ12 على أنغام جوقة "بيات" وصوت الفنانة...
تعرض شركة بريچات، الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية...
يتكون العرض الموسيقي "قصتنا" من مقطوعات موسيقية وأغاني، كلها لحبيب شحادة حنا،...
أنطلق في هذه الأيام مشروع لمنع العنف والإهمال ضد الأطفال (مهاليف)، بالتعاون مع...
خرجت شبكة الازياء النسائية crazy line هذا الاسبوع بحملة مميزة لعضوات نادي الزبائن على...
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