محاضرة, أشرف, قرطام, في, فرع, مزراحي, طفحوت, كفر, قاسم,

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة للأطفال ومحاضرات إثراء للكبار في الفروع المختلفة في أنحاء البلاد لخدمة المجتمع، نلتقي في فرع كفر قاسم، يوم الأربعاء الموافق 03/07/2019، الساعة 19:30، مع أشرف قرطام، المدرّب الشخصي والمرشد (المنتور) الرائد في أوساط المجتمع العربي في البلاد، في محاضرته الجديدة الملهمة: "أدرينالين". يدمج قرطام في المحاضرة نماذج عمليّة للتميّز الشخصي والتميّز في مجال المصالح التجارية، ويتحدّث عن رحلة مثيرة من المحفزات للتغيير والنجاح في الحياة.تجدر الإشارة الى أن فعالية "نلتقي في مزراحي طفحوت" ستقام هذه السنة في 26 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر قاسم وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن الفعاليات والمحاضرات منشورة في موقع الإنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للفعاليات والمحاضرات في المكان المخصص لذلك في موقع الإنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف.وعليه، ندعوكم لمحاضرة أشرف قرطام "أدرينالين"، في فرع كفر قاسم، شارع علي بن أبي طالب 2، وذلك يوم الأربعاء الموافق 03/07/2019، الساعة السابعة والنصف مساء 19:30. يتم التسجيل عبر هاتف رقم: 0776004060، أو في موقع البنك:https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/Nifgashim/Pages/ashraf_kurtam_a.aspx