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صورة لابنة نانسي عجرم ليا بعد اشهر على ولادتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة ​نانسي عجرم​ احدث صورة لها جمعتها بابنتها الصغرى ليا بعد مرور اشهر على ولادتها.



وعلقت "صباح الخير من ليا".


العائلة دائما تحتل الصدارة لدى نانسي فقد إحتفلت بعيد الأب على طريقتها الخاصة، حيث أعادت نشر مقطع فيديو كان أعده لها معجبيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يجمع عدد من الصور والذكريات الجميلة التي تجمعها بوالدها من طفولتها وأخرى حديثة، إضافة إلى لقطات ظهرت فيهم برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم وإبنتيهما ميلا وإيلا.


وعلّقت عجرم على الفيديو بالقول:"كل سنة وكل أب بخير وصحة وسند لولاده وعيلته"، وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير حيث تخطى عدد مشاهديه الـ840 ألفاً والكثير من التعليقات التي تمنت لهم الصحة والسعادة.




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