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مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن بوغبا مقابل نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الاستغناء عن لاعبه الفرنسي، بول بوغبا، مقابل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقالت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، إن باريس سان جيرمان، عرض على إدارة مانشستر يونايتد مبادلة نيمار ببوغبا.


وأضافت الصحيفة "نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد رفض اقتراح باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين؛ الأول هو راتب نيمار البالغ 900 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو باهظ جدا،  وسيتسبب في أزمة بهيكل الأجور، والثاني رغبة النادي في الاحتفاظ ببوغبا".


وكان بوغبا قد أبدى رغبته مؤخرا في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، في ظل اهتمام ريال مدريد بالظفر بخدماته، حيث يُعد أولوية لمواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي.


وعلى الجانب الآخر، أعلن نيمار رفضه الاستمرار في صفوف البي إس جي، وتزعم عدة تقارير أنه يريد العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، بسبب أزمته مع رئيس النادي ناصر الخليفي.

تصوير - afp




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