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محمد عساف بتصريح مفاجىء عن دنيا بطمة من المغرب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم هجومها الدائم عليه، إلا أن الفنان الفلسطيني محمد عسّاف أشاد بصوت الفنانة المغربية دنيا بطمة وأقسم بانه لا يعرف ما سبب مشكلتها معه.



 وقال محمد عساف، ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مهرجان موازين المغربي، وردا على سؤال عن دنيا بطمة أن صوتها من الاصوات الرائعة جدا.


وتابع محمد عساف قائلا: “انا شخصيا والله لا اعلم شو مشكلتها معي” واضاف “لها سنين بتحكي عن هذا الموضوع في الاعلام والله لا اعرف”.


وأكد محمد عساف انه ليس لديه أي مشكلة مع دنيا بطمة وقال “ربنا يوفقها للامانة صوت رائع بس انا متفاجىء منها ليه بتتعامل بهذه الطريقة




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