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لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة



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جرى اليوم الثلاثاء، انتخاب امرأة لرئاسة مجلس محلي قرية الجديدة خلال الدورة الانتخابية الحالية 2019، لتصبح بذلك أول امرأة ترأس هيئة محلية في محافظة جنين.



وقال مدير عام الحكم المحلي في محافظة جنين راغب أبو دياك، انتخب مجلس محلي قرية الجديدة ولأول مره في هيئة محلية في محافظة جنين، الناشطة المجتمعية كفاية الزقزوق، والتي حظيت بالإجماع من قبل أعضاء المجلس المحلي الحالي.


وأشرف على الانتخابات مديرية الحكم المحلي في جنين.




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