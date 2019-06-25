قبيل, ورشة, البحرين.., كوشنر, يرفض, مبادرة, السلام, العربية,

أعرب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لمبادرة السلام العربية لعام 2002 كأساس لحل القضية الفلسطينية، وذلك قبيل ساعات من انطلاق "مؤتمر المنامة" في البحرين.

و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وحل عادل لقضية اللاجئين ، وانسحاب "إسرائيل" من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بـ"إسرائيل"، وتطبيع العلاقات معها.وقال كوشنر في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية بالبيت الأبيض، قبيل مغادرته إلى البحرين إن "كل الأطراف التي تواصلت معها تتحدث عن المبادرة العربية التي كانت جهدًا عظيما".واستدرك "لكن لو كان بالإمكان التوصل إلى حل بموجبها لكان ذلك قد تم منذ زمن بعيد، وعليه يجب علينا جميعًا أن نعترف أنه إذا تم التوصل إلى تسوية فلن يكون ذلك على أساس المبادرة العربية بل سيكون في موقع ما بين المبادرة العربية والموقف الإسرائيلي".وزعم المستشار الأمريكي وصهر ترامب أن ورشة المنامة التي دعت له الولايات المتحدة في إطار "صفقة القرن" قد حققت نجاحًا.وعن الانتقادات التي توجّه إلى قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، قال كوشنر في المقابلة التي ستبث كاملة ضمن برنامج "لقاء خاص" على الجزيرة إن "ذلك من حق الولايات المتحدة، والكونغرس سن هذا التشريع منذ سنوات"، وفق زعمه.وينطلق الثلاثاء مؤتمر " الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة"، في البحرين، ويستمر حتى غد الأربعاء، ورغم مشاركة بعض الأطراف العربية فيه، إلا ان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني رفضوا المشاركة فيه وطالبوا المشاركين بالعودة عن قرارهم.