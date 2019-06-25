قبيل, ورشة, البحرين.., كوشنر, يرفض, مبادرة, السلام, العربية,

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ذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديه سلطة كافية لبدء أي عمل عسكري ضد إيران...
تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء اعمال "الورشة الاقتصادية" في العاصمة...
قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مقاطعة "مؤتمر...
كشف متحدث باسم مكتب أحمد أبيي رئيس الوزراء الإثيوبي أن أسامنيو تسيغ الجنرال...
اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ادراة الرئيس الامريكي دونالد...
أعلنت عدة دول عربية وعالمية مقاطعتها للورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة...
أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي عن ملامح خطة "صفقة القرن" والتي جاءت بها الإدارة...
اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق...
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اللقاء الذي سيحضره، الثلاثاء،...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من...