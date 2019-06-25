انتشار, أكل, لحوم, الكلاب, في, الأردن, يثير, سخطا, !!,

كلمات متعلقةانتشار, أكل, لحوم, الكلاب, في, الأردن, يثير, سخطا, !!,
أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا...
أعلنت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة في إيطاليا ضرورة وضع مدينة البندقية على قائمة...
يخضع شاب عربي للمحاكمة في مدينة الشارقة الإماراتية بتهمة إرسال رسائل "واتس أب"...
أسعفت فتاة يافعة إلى المستشفى إثر إصابتها بعضة حادة من أسد بحر قفز عليها أثناء...
قضى كلب وفي عدة أيام أمام سرير فارغ لصاحبه المتوفى، في مستشفى بولاية نيوجرسي...
أظهرت دراسة أن الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا تذوب منذ بداية القرن الحالي...
نشر موقع Newsflare، فيديو سجلته كاميرات المراقبة يظهر شجاعة رجل في إنقاذ عجل صغير من...
...
تصدر "تويتر" أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة...
تداولت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أخبارا تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف Galaxy Note 10...