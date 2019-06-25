تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-25 11:36:16 لأول مرة في جنين - انتخاب امرأة لرئاسة مجلس الجديدة |  2019-06-25 11:33:04 قبيل ورشة البحرين.. كوشنر يرفض مبادرة السلام العربية |  2019-06-25 10:39:53 انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا !! |  2019-06-25 10:39:53 انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا !! |  2019-06-25 10:37:04 ترامب: من حقي ضرب إيران دون الرجوع للكونغرس |  2019-06-25 10:00:11 فسوطة- وفاة الشابة ماريا دكور 19عاما بعد معاناة مع المرض |  2019-06-25 10:18:09 اجتماع ثلاثي امريكي روسي اسرائيلي اليوم في القدس |  2019-06-25 10:10:35 انطلاق ورشة البحرين بمشاركة وفود عربية واجنبية |  2019-06-25 08:49:18 قرار بهدم سان سيرو أحد أعرق ملاعب كرة القدم بأوروبا |  2019-06-25 08:47:51 مخاوف من "اندثار" البندقية أجمل مدن إيطاليا |  2019-06-25 08:40:25 اصابة خطيرة لشاب من اكسال ونقله للمستشفى |  2019-06-25 08:37:48 النيابة تتراجع عن اتهام محمود قسوطة باغتصاب طفلة يهودية |  2019-06-25 05:15:14 الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة |  2019-06-25 05:24:25 كوشنر: السلطة ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين |  2019-06-25 00:05:23 دروجبا: تشيلسي لن يعوض هازارد |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب: من حقي ضرب إيران دون الرجوع للكونغرس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديه سلطة كافية لبدء أي عمل عسكري ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس.



وفي حديث لصحيفة "هيل" وهي منصة إعلامية قريبة من الكونغرس، أجاب ترامب عما إذا كان يتمتع بسلطة كافية لشن أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، وقال: "نعم، لدي (مثل هذه الصلاحيات)".


كما علق ترامب على تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي أكدت فيها أن ترامب لا يملك الحق بالقيام بأي أعمال عدائية ضد إيران دون موافقة الكونغرس وقال: "أنا أخالف هذا الرأي، يبدو أن الأغلبية تخالف".


وأشار إلى أنه كان على وشك اتخاذ قرار بضرب إيران، لكنه قرر عدم القيام بذلك لأنه لم يكن متناسبا، مؤكدا أن إدارته ستواصل إطلاع الكونغرس على ما تقوم به.


ووقع ترامب، أمس الاثنين مرسوما بفرض عقوبات إضافية على إيران وأوضح أنها تأتي ردا على إسقاط طهران الطائرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.




كلمات متعلقة

ترامب:, من, حقي, ضرب, إيران, دون, الرجوع, للكونغرس,

تابعونــا

قبيل ورشة البحرين.. كوشنر يرفض مبادرة السلام العربية قبيل ورشة البحرين.. كوشنر يرفض مبادرة السلام العربية 2019-06-25 | 11:33:04

أعرب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لمبادرة السلام...

انطلاق ورشة البحرين بمشاركة وفود عربية واجنبية انطلاق ورشة البحرين بمشاركة وفود عربية واجنبية 2019-06-25 | 10:10:35

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء اعمال "الورشة الاقتصادية" في العاصمة...

كوشنر: السلطة ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين كوشنر: السلطة ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين 2019-06-25 | 05:24:25

قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مقاطعة "مؤتمر...

إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل 2019-06-24 | 17:55:35

كشف متحدث باسم مكتب أحمد أبيي رئيس الوزراء الإثيوبي أن أسامنيو تسيغ الجنرال...

امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط 2019-06-24 | 17:53:39

اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ادراة الرئيس الامريكي دونالد...

رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين 2019-06-24 | 16:24:08

أعلنت عدة دول عربية وعالمية مقاطعتها للورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة...

البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن 2019-06-24 | 16:21:46

أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي عن ملامح خطة "صفقة القرن" والتي جاءت بها الإدارة...

البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية 2019-06-24 | 14:55:50

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق...

نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً 2019-06-24 | 14:55:13

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اللقاء الذي سيحضره، الثلاثاء،...

ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم 2019-06-24 | 09:42:00

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشمانشستر سيتيوست بروميتش ألبيونالدوري الانجليزيمشاهدة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة وستتامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق اعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتاضاءة مصابيح السيارات خلال ساعات النهار طيلة فصل الشتاء الشيخ موفق طريف مسطحات قرانا بلده درزية جديدة قرب طبريا نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعاطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال بثبث مباشرريال مدريد اون لاين ريال مدريد مشاهدة مباارة ريال مدريد فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com