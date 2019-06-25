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فسوطة- وفاة الشابة ماريا دكور 19عاما بعد معاناة مع المرض



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فجعت بلدة فسوطة  صباح اليوم الثلاثاء  بخبر وفاة الطالبة ماريا فيليب دكور وذلك عن عمر 19 ربيعا.


ماريا إبنة فسوطة خريجة مدرسة الخوار فسوطة ونوتردام معليا, كافحت بشجاعة مرض عضال لم يمهلها جويلا.


سيُشيع جثمانها الطاهر يوم غد الاربعاء 26.6.2019 الساعة الرابعة عصرا في كنيسة مار الياس-فسوطة ومن ثم لمثواه الاخير.


نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته




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