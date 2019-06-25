اجتماع, ثلاثي, امريكي, روسي, اسرائيلي, اليوم, في, القدس,

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جرى اليوم الثلاثاء، انتخاب امرأة لرئاسة مجلس محلي قرية الجديدة خلال الدورة...
فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الطالبة ماريا فيليب دكور وذلك عن...
اصيب شاب في العشرينات من عمره بااصبات خطيرة صباح اليوم في بلدة اكسال حيث عثر عليه...
قرر النائب العسكري العام انه ليس هناك ادلة كافية لادانة محمد قطوسة المعتقل منذ...
اليوم الثلاثاء: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
احتفل في قاعة غراند بالاس، في مدينة الناصرة العليا، مساء اليوم الاثنين، بتبادل...
شارك رئيس مجلس كفركنا الدكتور يوسف عواودة والنواب السيد عز الدين امارة والسيد عبد...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"عقدت اليوم الاثنين 24.6.2019 في مجلس كفر مندا...
انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين الامسية الثانية للمدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة...
تلقّى الباحث الشّاب الدّكتور محمود نعامنة دعوة من دار النشر "بريل" أكبر وأعرق دار...