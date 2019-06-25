اجتماع, ثلاثي, امريكي, روسي, اسرائيلي, اليوم, في, القدس,

يعقد في القدس اليوم لأول مرة اجتماع ثلاثي يضم مستشار الأمن القومي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا ويتمحور حول التوتر مع ايران، والملف السوري وقضايا إقليمية اخرى. ومن المرتقب ان يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجزء الأول من الاجتماع.

وأكد نتنياهو أمس ان التعاون الأمني بين اورشليم القدس وموسكو قد ساهم كثيرا في استتباب الامن والاستقرار في منطقتنا وحقق تغييرا جوهريا في الأوضاع فيها، بينما شدد مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف على ان بلاده تولي اهتماما كبيرا لأمن إسرائيل.