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انطلاق ورشة البحرين بمشاركة وفود عربية واجنبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء اعمال "الورشة الاقتصادية" في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وفود عربية واجنبية ووفد إسرائيلي غير حكومي يضم شخصيات من قطاع الاعمال، لكن الجانب الفلسطيني سيغيب عن ذلك المؤتمر.



وقال مصدر مطلع في البيت الأبيض إن عدد الوفود المشاركة في هذا المحفل 39 وفدا بمن فيهم وفود أوروبية واسيوية ومن مناطق مختلفة من العالم، ممن تلقوا الدعوات لحضور "الورشة الاقتصادية".


ومن المنتظر ان يكون جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، ومهندس الخطة الامريكية للسلام في الشرق الأوسط بما فيها الشق الاقتصادي، اول المتحدثين في المحفل وذلك عند افتتاحه رسميا في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القدس.


يذكر ان العامود الفقري للورشة الاقتصادية في المنامة هو الرؤية الامريكية المطروحة والتي تتضمن استثمار 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني والدول العربية ذات الشأن على مدار عشر سنوات، بحيث تقام نحو 180 مشروعا اقتصاديا بهذه الاستثمارات علاوة على انشاء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة دون الإشارة الى نوع هذا الممر، أهو نفق ام جسر.


وكان كوشنير قد صرح أمس انه لن ينطق بكلمة "الدولتين" او "الدولة الواحدة" أثناء كلمته ذلك لأن الإدارة الامريكية تسعى الى تجنب هذه التعريفات التقليدية التي أدت الى فجوات واسعة في مواقف الأطراف المعنية لدرجة بات من الصعب مد الجسور فوقها.


وقال كوشنير في لقاء له مع صحيفة "القدس العربي" ان الولايات المتحدة معنية بعرض مستند دقيق يسمح بتمهيد الطريق امام الإسرائيليين والفلسطينيين للتعاون ومناقشة التفاصيل.




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