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صور - راغب علامة وطوني قطان يتألقان في سان خوسيه‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




احيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً ضخماَ بمشاركة النجم الشاب طوني قطان في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك الجمعة الماضي في فندق فيرمونت، وذلك ضمن جولة أمريكية يقوم بها كل من الفنانان على حدى.


ذلك وتوجه علامة الى لاس فيجاس بعد الحفل مباشرة حيث احيا حفلاً هناك ضمن جولته الأمريكية لعام 2019، كما وسيتوجه الاسبوع المقبل لاحياء حفل في ولاية نيوجيرسي.


اما طوني قطان والذي بدأ جولته الامريكية بمجموعة من الحفلات في ديترويت وشيكاجو ونيوجيرسي، بالاضافة الى سان خوسيه وسان فرانسيسكو، يتوجه الاسبوع المقبل الى لوس انجيلوس واريزونا و يختم جولته الامريكية بحفل في مدينة هيوستن في ولاية تيكساس، وذلك بالتعاون مع شركة بيترا ايفينتس لمتعهد الحفلات ابراهيم كرادشة.




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