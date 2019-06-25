ميريام, فارس, تتحدث, عن, أزمة, مرضها, للمرة, الأولى,

تحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن الأزمة الصحية التي مرت بها وأبعدتها عن الساحة الفنية لشهور طويلة، وذلك للمرة الأولى.

وقالت ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي لها قبل مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب، إنها تخطت المرحلة الصعبة من المرض، ولأنها عاشت تجربة مرضية صعبة وقاسية جدًا، وأنها الآن في مرحلة الشفاء، واليوم أفضل من أمس، وغدًا أفضل إمبارح، مضيفة: “تمنوا لي أنم الله يكون بيشوفني”.وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قد تعرضت لأزمة صحية شديدة لم يتم الكشف عن تفاصيلها ودارت الأخبار حول إصابتها بالسرطان وهو الأمر الذي نفته في بيان من مكتبها الإعلامي مؤكدة أن أسرتها تضررت نفسيًا من هذه الشائعات.كما عبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بنجاح الأغنية المغربية وبالتحديد الفنان سعد لمجرد، والذي أكدت أنها يحبها لأن أغانيهما تشبه بعضهما مؤكدة أنهم يغارون من الأغنية المغربية لعدم تقديمها، وأنها على استعداد تام لتقديم ديو غنائي معه.من ناحية أخرى، تحيي ميريام فارس، حفلًا غنائيًا الأحد 23 يونيو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين، والمقامة في المغرب.