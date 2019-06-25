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خبير ينصح: 5 فواكه لمنع تساقط الشعر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف خبير في تساقط الشعر عن 5 أنواع من الفواكه يمكن استهلاكها لمنع الإصابة بالصلع وفقدان الشعر.



ويزعم الدكتور بشار بزره، مؤسس عيادة Beyond Med في Kensington، أن التفاح يمكن أن يساعد في منع قشرة الرأس، ويقول إن الادلة بدأت تٌظهر أن الخوخ يمكن أن يوقف تساقط الشعر.


وأضاف موضحا: "السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر، الصلع الذكري أو الأنثوي، هو وراثي. ولكن هناك أسباب أخرى لتساقط الشعر، بما في ذلك فروة الرأس غير الصحية، وإذا كان نظامك الغذائي مثاليا، فيمكن أن يلعب دورا حقيقيا في الحفاظ على شعرك وفروة الرأس في حالة جيدة".


وينصح الدكتور بزره باستهلاك الثمار الخمسة التالية، لتوفير الدعم اللازم للشعر ومنع تساقطه:


- البابايا


قال الدكتور بزره: "الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، إنه ليس أحد لبنات بناء الشعر الجديد فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على الأدمة- الطبقة الوسطى من بشرتك التي تحتوي على جذر كل شعرة فردية قوية وصحية".


وأوضح بزره أن جسم الإنسان ينتج الكولاجين عن طريق الجمع بين بعض الأحماض الأمينية، التي توجد عادة في الأطعمة، مثل اللحم البقري والدجاج والسمك والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان. ولكن هذه العملية تتطلب أيضا توفر فيتامين С كمكون رئيس.


وتتميز فاكهة البابايا بأنها غنية بهذا الفيتامين، كما أنها وفيرة البوتاسيوم الذي يرتبط نقصه بفقدان الشعر.


 
- الأناناس


كشف خبير التغذية أن معظم الناس يدركون وجود "الجذور الحرة"، وهي ذرات غير مستقرة تتطور في الجسم ويمكن أن تتلف الخلايا، مسببة المرض والشيخوخة.


وقال بزره: "ما لا تدركه هو أن الجذور الحرة قد تلحق الضرر ببصيلات الشعر، حيث يكون كبار السن عرضة للإصابة بشكل خاص. ولمحاربتها، يحتاج الجسم إلى مضادات الأكسدة المتاحة بوفرة في فاكهة الأناناس، مثل فلافونويدات والأحماض الفينولية. وتتميز مضادات الأكسدة هذه بأنها تتواجد فترة أطول، ما يجعلها فعالة بشكل خاص".


 
- الخوخ


قال الدكتور بزره: "للحفاظ على صحة الرأس وعدم فقدان الشعر، من الضروري توافر الرطوبة في فروة الرأس، التي تحتوي على غدد زيتية تنتج زيتا طبيعيا يساعد على نمو الشعرة".


ويشتهر الخوخ بأنه غني بفيتامينات، A وC، لذا يعد مرطبا طبيعيا رائعا للشعر.


 
- الكيوي


يحتوي الكيوي على مستويات جيدة من فيتامينات: A وE وk، ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل: بيتا كاروتين ولوتين وزانثين. كما تعد هذه الفاكهة جيدة لإنتاج الكولاجين لوفرة فيتامين C، وكذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية التي توفر الرطوبة.


وأوضح بزره أن الكيوي يحوي أيضا معادن الزنك والمغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية المناسبة في فروة الرأس، وبالتالي تقوية الشعر من جذوره.


 
- التفاح


يعد التفاح غنيا بالفيتامينات الضرورية للحفاظ على فروة رأس صحية ومنع قشرة الرأس. كما أنه غني بمضادات الأكسدة لإبعاد الجذور الحرة، والمساعدة على تجديد الخلايا.




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